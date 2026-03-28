「亞洲換肝之父」住家酒窖失竊損失千萬元 陳肇隆說話了

被譽為「亞洲換肝之父」、現任高雄長庚紀念醫院名譽院長的陳肇隆，位在高雄住家傳出竊案，收藏在自宅酒窖2、30瓶高檔紅酒失竊，損失千萬元；警方查出是陳家司機監守自盜，逮捕到案移送橋頭地檢署並聲押獲准。陳肇隆今透過高雄長庚發出聲明表示，正專注於一場高難度手術，無法出面對外說明案情，強調一切交由警方依法處理。

2026-03-28 15:19