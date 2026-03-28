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「亞洲換肝之父」住家酒窖失竊損失千萬元 陳肇隆說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

被譽為「亞洲換肝之父」、現任高雄長庚紀念醫院名譽院長的陳肇隆，位在高雄住家傳出竊案，收藏在自宅酒窖2、30瓶高檔紅酒失竊，損失千萬元；警方查出是陳家司機監守自盜，逮捕到案移送橋頭地檢署並聲押獲准。陳肇隆今透過高雄長庚發出聲明表示，正專注於一場高難度手術，無法出面對外說明案情，強調一切交由警方依法處理。

陳肇隆指出，自己正為一名僅7個月大、體重5.2公斤、病況危急的肝衰竭嬰兒進行活體肝臟移植手術，由嬰兒母親捐肝，手術攸關生命，需全神貫注、不容分心，因此不便受訪。

陳肇隆也說，相關竊盜案件已進入司法偵查程序，身為被害人不宜對案情發表意見，一切交由警方依法處理，他並對警方在偵辦過程中展現的專業與效率表達感謝，直言此次事件讓家人深刻感受到警方的敬業態度，令人敬佩。

據了解，失竊酒款為陳肇隆多年珍藏具高度收藏價值，遭竊損失金額不小，警方獲報後展開調查循線鎖定涉案人迅速破案，全案由檢警偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆解釋三階段體內養肝手術過程。記者郭韋綺／攝影
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆解釋三階段體內養肝手術過程。記者郭韋綺／攝影

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