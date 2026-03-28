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女乘客搭台鐵自強號放包包行動電源自燃燒毀 警依公共危險函辦
台鐵422次新自強號一名50多歲女性乘客，攜帶一個行動電源今天上午不明原因自燃起火，列車到瑞芳車站前，乘客與列車長已先行將火勢撲滅。警方調查後將乘客依公共危險罪嫌函送基隆地檢署偵辦。
鐵路警察局瑞芳所今天上午11時3分獲報，台鐵422次新自強號旅客攜帶行動電源發生自燃，列車抵達瑞芳車站前，該名乘客與列車長已先行將火勢撲滅。
新北市消防局出動金山中隊及瑞芳、瑞亭、九份分隊9車19人到場，到達第10車廂時外觀並無明顯火煙，進入車廂後查看，現場無人員傷亡，但有一個行動電源在10車35號座位旁，已燒毀破損。
警方查看發現燒毀嚴重，疑似自燃，原因還要調查。瑞芳所表示，422次列車經清掃後繼續行駛，全案未造成人員傷亡，乘客涉犯公共危險罪，調查後函送基隆地檢署偵辦。據了解，行動電源當時未使用，放在乘客的包包內，她表示不知為何會起火。
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