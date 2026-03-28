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影／國道五楊高架遊覽車火燒車 25人全員逃出、駕駛乘客3傷

聯合報／ 記者張裕珍陳恩惠／桃園即時報導

國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多驚傳遊覽車火燒車事故，一輛從基隆開往南部的遊覽車引擎不明原因冒出熊熊大火濃煙，場面怵目驚心。警消獲報灌救，幸47歲林姓駕駛及時疏散車上24名乘客，全員逃出，過程中林姓駕駛眼睛遭濃煙燻傷、2名乘客因下車時不慎跌倒手部及臉部擦挫傷，檢傷後都無大礙，起火原因仍待調查。

桃園市消防局今天中午12時52分獲報五楊高架發生火燒車，由於地點位於桃園市龜山區路段，新北、桃園消防都派員趕往灌救，抵達現場時遊覽車已經全面燃燒，竄出熊熊大火與濃烈黑煙，好在車上乘客與司機都已早一步逃出車外，灌救約20分鐘撲滅。

由於遊覽車火勢來得猛烈，車上人員倉皇逃生時，林姓駕駛協助疏散逃生時，眼睛遭濃煙燻傷，及2名乘客因下車時不慎跌倒手部及臉部擦挫傷，經救護人員檢傷皆無大礙，其中1名61歲鄭姓女乘客頭部疼痛，意識清楚，由龜山分隊救護車送往桃園醫院。

國道公路警察局第一警察大隊也說明，勤指中心今天中午12時50分左右接獲火燒車通報，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉2車道及路肩處理。

經了解，現場為47歲的林姓男子駕駛遊覽車，載著24名本國乘客（1名領隊、23名旅客）從基隆開往高雄，行經國道1號五楊高架道南向45公里桃園路段，發現車輛引擎不明原因冒煙，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。

所幸林姓駕駛及時發現將車輛停下，並立即疏散乘客下車，並集中在前方路肩避難，沒有人員受困車內，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。警方也呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援。

若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多驚傳遊覽車火燒車事故，遊覽車引擎不明原因冒出熊熊大火濃煙，警消獲報灌救，撲滅火勢。記者張裕珍／翻攝
國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多驚傳遊覽車火燒車事故，遊覽車引擎不明原因冒出熊熊大火濃煙，警消獲報灌救，撲滅火勢。記者張裕珍／翻攝

國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多驚傳遊覽車火燒車事故，遊覽車引擎不明原因冒出熊熊大火濃煙，警消獲報灌救，撲滅火勢。記者張裕珍／翻攝
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國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多驚傳遊覽車火燒車事故，遊覽車引擎不明原因冒出熊熊大火濃煙，警消獲報灌救，撲滅火勢。記者張裕珍／翻攝
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國道1號五楊高架桃園路段今天中午12時多驚傳遊覽車火燒車事故，遊覽車引擎不明原因冒出熊熊大火濃煙，警消獲報灌救，撲滅火勢。記者張裕珍／翻攝
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火燒車 救護人員 國道

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