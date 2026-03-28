影／新北土城清晨公寓發生大火 消防員爬梯救出3人送醫

桃園市有近14萬名移工全國最多，失聯1萬1900多人，另官方統計涉案906人，議員指出涉案移工九成淪為詐騙集團申請電話或銀行帳戶的人頭，其中七成在出境後才被查出，移民署專勤隊、地方警力平時難負荷大量查緝工作，市府對移工相關宣傳也要再加強。

2026-03-28 12:36