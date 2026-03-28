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影／新北土城清晨公寓發生大火 消防員爬梯救出3人送醫
新北市土城區今天清晨傳出公寓2樓發生大火，消防員爬梯冒險上2樓救出1名女住戶，並引導4樓1對兄妹下樓逃生，3人雖飽受嚇，所幸均意識清醒，預防送醫，起火原因待查。
新北市消防局今日清晨6時51分獲報，土城區延吉街連棟式5層樓舊公寓2樓發生火警，現場竄出兇猛火舌及濃煙，且火煙向上竄燒，一度傳出有3名住戶受困屋內，迅速派遣29車73人前往灌救。
大批消防人車在清晨6時57分趕抵現場搶救，消防人員從公寓外架梯上2樓救出屋主簡姓女子（62歲）外，從公寓4樓引導于姓男子（24歲）及妹妹于姓女子（22歲）2人，3人雖飽受驚嚇，但意識均清醒，由救護車預防性送往雙和、亞東醫院檢查。
經清查，公寓3樓無人在家，火勢在7時13分撲滅，燃燒客廳雜物約20平方公尺，起火原因待查。
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