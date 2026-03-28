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移工逃逸衍生問題多 警力不足難查緝 桃園議員促補人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市有近14萬名移工全國最多，失聯1萬1900多人，另官方統計涉案906人，議員指出涉案移工九成淪為詐騙集團申請電話或銀行帳戶的人頭，其中七成在出境後才被查出，移民署專勤隊、地方警力平時難負荷大量查緝工作，市府對移工相關宣傳也要再加強。

勞動局表示，已經向中央反映人手不足問題，行政院除了同意補充人力，未來也可能限制移工在離開台灣前只能有一個銀行帳戶，否則開多個帳戶容易被犯罪者利用。

議員楊朝偉指出，桃園有近14萬名移工，但外事警察只有51人，平均一人要負擔3000人，移民署的專勤隊編制有39人還缺16人，人力明顯不足，現在移工涉及詐騙案件上升，人頭帳戶非常多，還有逃逸或無駕照的移工，開車肇事及遇警方攔查就加速逃跑，結果釀成事故，這些都要警察處理，但是在移工剛來台灣時，市政府就要好好宣導，教育移工不要被利用及守法。

議員游吾和說，中央統計目前逃逸的移工有1萬1900多位，而且一樣在工作，雖然不用付仲介費，但是有一種風險，就是發生危險受傷時，他們沒有勞保、沒有職災保險要怎麼辦？會衍生許多社會問題，市府要加強稽查和教育宣導。

游吾和說，中央的統計也顯示全台移工的涉案人數高達1萬3056位，桃園有906位，其中9成以人頭帳戶居多，有7成是詐騙帳戶是移工，桃園警曾查獲移工當車手，而且是合法來台灣在工廠上班，卻被騙幫忙領錢，媒體報導有移工在醫院體檢的時候，被電信經銷商騙去辦電話人頭號，200多位移工受害，顯示政府這方面的宣導教育不足。

勞動局說明，移工涉案問題，已經配合移民署提報國家安全局成立「祥安專案」，執行加強查處行蹤不明移工非法活動，就業服務法也針對非法聘僱裁處，可處15萬至75萬元罰鍰。為保障移工權益及人身安全，市府建立訪查風險管理機制，落實關懷及實地訪查，讓移工安心工作，訪查重點為瞭解移工工作情形、生活管理及住宿環境等，降低失聯誘因，副市長蘇俊賓在行政院院會中已反映爭取增加相關單位人力，並建立相關配套措施，以因應移工人數增加所造成的非法工作及治安危害等問題。

桃園移工人數全國最多，衍生治安等問題。圖／勞動局提供
桃園移工人數全國最多，衍生治安等問題。圖／勞動局提供

桃園 詐騙集團 移民署 移工

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