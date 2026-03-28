員警巡邏途中發現米克斯犬，立即上前協助，帶往動物醫院掃描晶片。圖：讀者提供

桃園市平鎮區昨(27)日傍晚，一隻米克斯犬因飼主一時疏忽未關好門而溜出，牠在繁忙街道上狂奔，一度穿越車流密集的路口，情況相當危險。平鎮警分局員警巡邏途中發現，立即上前協助，帶往動物醫院掃描晶片，終於讓毛孩平安返家與主人團聚。

飼主感謝員警即時協助，更感謝兩人的細心與耐心。圖：讀者提供

宋屋派出所長鄒安晴表示，警員余政鋌及洪偉倫巡邏行經平鎮環南路與延平路二段路口時，發現一隻米克斯犬在街頭來回奔跑。當時正值下班尖峰時段，道路車流量大，險象環生，員警見狀立即上前將牠引導至路旁，避免意外發生。員警見牠戴有項圈、毛色乾淨，研判應有飼主，隨即將牠帶往動物醫院掃描晶片，確認身分及健康狀況，再帶回派出所安置，提供飲水並加以安撫。不久便成功聯繫上飼主，讓牠與主人順利團圓。

飼主事後向警方說明，當時家人一時疏忽未關好家門，狗狗才趁隙溜出。發現後雖在附近四處尋找，卻無功而返，心急如焚時，就接到警方通知，懸著的心才終於放下。飼主感謝員警即時協助，更感謝兩人的細心與耐心，讓愛犬得以平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮米克斯犬走失闖車陣！暖警即時救援助飼主團圓