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他在北市中山區酒店喝完酒 不滿在玄關處被撞…釀5人大亂鬥

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區松江路今天凌晨發生鬥毆案，江姓男子在酒店喝完酒要離開，不滿在玄關處被沈姓男子撞到，雙方一言不合大打出手，由於2人都有朋友在旁，現場頓時變成「3打2」的5人大亂鬥，警方趕抵將5人通通帶回派出所偵辦，警詢後依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦。

中山警方28日清晨5時52分許獲報，松江路上發生打架，到場了解江男（55歲）、林男（32歲）、陳男（26歲）一夥3人一起在酒店喝酒，剛喝完要離去，在店門口遇上正要下樓消費的沈男（32歲）、陳男（33歲）。

江男不滿在玄關處被沈男擦撞質問，沈男覺得對方在找碴反嗆，由於江男一夥人有喝酒，一言不合上前助陣，現場從口角糾紛頓時變成肢體衝突。

警方釐清確認5人都有動手，依準現行犯將人帶回派出所偵詢，儘管雙方後來「談好」互不提告傷害，但警方認定已屬刑法聚眾鬥毆罪，警詢後移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市中山區今天凌晨發生鬥毆案，警方趕抵將5人帶回派出所偵辦。記者翁至成／翻攝
台北市中山區今天凌晨發生鬥毆案，警方趕抵將5人帶回派出所偵辦。記者翁至成／翻攝

酒店 鬥毆

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