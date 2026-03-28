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高雄公車下民族陸橋撞左轉機車 男騎士倒地意識模糊送醫搶救
72歲張姓老翁今天上午8時5分許，騎機車行經高市建國二路，突然左轉，適一輛由莊姓男子駕駛的公車從民族陸橋駛下，閃避不及，當場撞上張男，張連人帶車倒地，意識模糊，被送醫搶救。
三民一警分局指出，該起車禍發生在今天上午8時5分許，當時莊姓男子（43歲）駕駛公車沿民族一路由北往南直行，張姓老翁（72歲）騎機車於同向外側車道行駛。
後張男騎車欲左轉建國二路，疑突然轉彎，當場被公車撞及，連人帶車倒地後，當場意識不清，被救護車送往高醫急救中。
警方事後對公車司機莊男施以酒測，無酒駕情事。初步研判肇事原因為張男轉彎不依標誌、標線、號誌指示，詳細事故責任仍待交通大隊進一步鑑定分析。
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