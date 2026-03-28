醉漢失控騷擾台鐵乘客 持老虎鉗恐嚇列車長遭逮

台鐵144次列車昨天晚間發生旅客酒後鬧事。一名年約65歲的賴姓男子在車廂內騷擾其他乘客，列車長上前勸導時，賴男不僅持續辱罵，還拿出老虎鉗恐嚇，列車停靠新豐站後，鐵路警察到場將其依現行犯逮捕，並移送偵辦。

鐵路警察局新竹分駐所所長王竣昇表示，昨天晚間9點30分許接獲通報，指臺鐵144次列車第7車廂內有旅客騷擾他人。員警到場處理，經了解，賴姓男子酒後失控，在車廂內騷擾其他旅客，列車長前往勸導時，賴男情緒激動，不僅持續辱罵，還持老虎鉗恐嚇列車長。

警方指出，列車停靠新竹縣新豐站後，員警立即上車處理，並依違反鐵路法第68條之4「妨害鐵路從業人員執行鐵路業務罪」將賴男依現行犯逮捕，後續移送新竹地檢署偵辦。

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