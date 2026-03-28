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北車計程車司機排班遭「西裝男」騷擾 拉車門、水瓶敲頭...雙方互告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

計程車運將60歲洪姓男子，不滿在台北車站外排班等客人的時候，頻頻遭74歲渠姓男子騷擾，包括敲車頂、拉車門等行為，日前報警，警方趕抵現場無衝突，當下告知權益後離去，事後洪男提告渠男恐嚇罪，渠男反告洪男妨害名譽，警方受理後依法送辦。

洪男在個人社群貼出被騷擾影片，畫面中可見一名身穿西裝、打領帶的男子不斷拿水瓶敲自己的頭部，然後用手拉車門、用水瓶敲車頂，期間大喊一聲「啊」，語焉不詳。

中正一警方指出，2月22日下午4點多接獲110報案，稱於台北車站計程車排班區有一名男子強拉車門騷擾，警方獲報立即趕赴現場，到場時雙方無衝突，現場盤查雙方身分，後續報案人洪男到派出所提出恐嚇告訴。

警方循線掌握犯嫌渠男身分，昨天通知到案說明製作筆錄，而渠男不滿他的事蹟被Po在網路上、被辱罵，也提出妨害名譽告訴，全案警詢後各自依刑法恐嚇罪及妨害名譽罪函送法辦。

洪姓男子不滿被渠姓男子騷擾日前提告恐嚇罪，渠男反告妨害名譽。圖／擷取自當事人threads
洪姓男子不滿被渠姓男子騷擾日前提告恐嚇罪，渠男反告妨害名譽。圖／擷取自當事人threads

計程車 妨害名譽 計程車司機

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