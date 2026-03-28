柴山大路18歲男騎士摔下懸崖 居民曝雲霄飛車坡常出事

高雄市知名景點柴山大路昨天傍晚發生一起驚險意外，一名18歲楊姓男子騎乘機車行經該路段時，意外失控衝出護欄，直接摔下邊坡懸崖，不少路過人車都停下關心，協助報警救人，居民稱該路段是「雲霄飛車坡」，因落差大、常有驚險一幕。

鼓山警方表示，這名18歲楊姓男子於昨天晚間6時許，騎機車沿柴山大路由北向南下山，行經彎道處時突然自摔，滑落路旁山坡。警消人員抵達後，迅速將受困邊坡的楊男送上擔架救起脫困，所幸掉在草地上僅受輕傷，經送醫檢查後並無大礙。

警方指出，楊男意識清醒，身上僅有些微擦傷，經警方實施酒測，酒測值為零，已排除酒駕肇事可能，詳細的車禍原因與肇事責任，仍待交通分隊進一步調查釐清。

不過當地居民指出，事故發生的路段就在柴山漁港到中山大學之間，因路幅狹窄，且沿線道路落差大，時常有擦撞意外發生，尤其此次騎士摔下懸崖的位置，正好是被稱為「雲霄飛車坡」的路段，道路落差甚至會導致看不到對向有來車，卻時常有競速愛好者在此山路競速。

鼓山警方呼籲，柴山大路沿線地勢起伏較大且彎道頻繁，駕駛人行經該路段務必減速慢行，並隨時留意車前與路面狀況，民眾若遇突發交通事故或緊急狀況，請立即撥打110報案專線，警方將迅速到場提供協助，以維護自身與他人用路安全。

柴山大路機車騎士失控衝出道路，當場摔落邊坡，幸好下方有草叢將他接住才未受嚴重傷勢。記者巫鴻瑋／翻攝