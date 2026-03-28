北市南港鐵皮工廠凌晨大火 夫婦疑逃生不及葬生火海

今天凌晨2時許，台北市研究院路四段21巷的一處鐵皮工廠起火，現場全面燃燒，消防局派遣各式消防車39輛、救護車4輛、救災機器人1架，無人機1架，人員112人到場救火。

兩層樓鐵皮工廠堆放大量五金材料及建材，現場火勢猛烈，工廠屋頂因此塌陷，加上工廠位於狹窄巷弄，消防隊必須增派多輛水車支援，才能供水救火，火勢兩小時後才撲滅，消防人員搜索，在二樓發現2具焦屍，燃燒面積約400平方公尺，起火原因待查。

兩具焦屍已無法辨認，但研判是起火時報案的60餘歲承租工廠夫婦，夫婦租住2樓，曾透過視訊電話向消防局報案，儘管消防局指導避難，但仍因火勢猛烈，最後聯繫中斷。

2名罹難者因嚴重焦黑，目前尚無法辨識確切身分。轄區警方目前聯繫夫婦家屬釐清，並調查起火原因。

北市南港區鐵皮工廠大火，現場發現兩具焦屍。記者廖炳棋／翻攝