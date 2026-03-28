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警察防彈衣 廠商拿過期布料混充

聯合報／ 記者張宏業廖炳棋翁至成／台北報導

尚極實業負責人林聖哲涉以拼接布料交付防彈背心，檢方諭令五百萬交保，後降為百萬。記者張宏業／攝影
尚極實業負責人林聖哲涉以拼接布料交付防彈背心，檢方諭令五百萬交保，後降為百萬。記者張宏業／攝影

警政署、移民署及台灣銀行向尚極實業公司採購防彈背心，詎料未能通過抗彈性能測試，後來雖有測試通過，但防彈纖維布未依合約採用新品，而是以過期布料拼接，以致數萬件防彈衣有瑕疵，廉政署前天搜索八處地點，約談業者林樹雄、林聖哲父子檔到案，台北檢署訊後依違反政府採購法命林聖哲五○○萬元交保。

林聖哲因籌不出保金，最後降保為一○○萬元離去。林樹雄是光研公司負責人，被認定只是掛名人頭，公司決策均由兒子處理，諭令卅萬元交保。

據調查，警政署二○一九年二月採購防彈背心，約定分四批交貨，但前三批次共計三萬六千餘件防彈背心，因未能通過抗彈性能測試而被判定驗收不合格，直到第四批次才通過驗收；警政署於同年十二月再採購一萬餘件防彈衣，仍由尚極實業得標，又因防彈衣未能通過測試，判定驗收不合格。

檢察官林希鴻追查，尚極實業依約定在出貨前，須用六個月以內的新布料交貨，但業者疑用過期布料拼接驗收，為釐清先前通過驗收的防彈背心，是否拿未通過測試的布料拼裝，因此發動偵查。

警政署指出，二○二一年曾向尚極實業採購防彈背心兩萬四千餘件，卻發現該公司以未報列於契約的防彈纖維布，混充在交付的防彈衣內蕊，偽造不實文件履約，經完成相關事證蒐集後，提出民刑事告訴，請求返還契約價金一億七千餘萬元，並刊登該公司為不良廠商。

移民署也指出，二○二○年向尚極實業採購一七八件防彈衣，孰料隔年發現，有高達六○件疑以劣質布料頂替，目前刑事詐欺與民事賠償均由司法偵辦。

廉政署 移民署 警察 台銀

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