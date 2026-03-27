抓到了！高雄男失業心情差連2天縱火9處雜草 騎車影像曝光

高市大寮區河堤路三段今天上午9時3分起，2小時內發生6處雜草莫名起火燃燒，昨周圍也有3起雜草起火案，讓消防員疲於奔命，造成1輛報廢車和1處瞭望台遭毀損，幸無人受傷；警方擴大調監視器，逮獲吳姓男子，吳落網稱，因失業心情不佳，縱火解悶。

高市消防局今天上午9時3分許接獲通報，指位於大寮區的河堤路三段沿路發生雜草火警案，消防局出動人車救援，隨後又分別在9時30分、10時2分、10時4分、10時47分及11時2分陸續接獲5件雜草火警。

消防員滅了一處雜草，又趕往另處灌救，疲於奔命，其中一處火警造成停放在附近的一輛報廢車被燒毀，另有一處瞭望台受波及，所幸火勢6處雜草火警皆順利撲滅，無人受傷受困。

由於昨也有3起雜草燃燒案，發生處和今天6處都在河堤三路沿路同一範圍，警消懷疑人為刻意縱火。

警方鑑識人員到場採證，並擴大調閱監視器，進行比對分析，鎖定家住小港區的吳姓男子（46歲）涉有重嫌，今天傍晚前往吳男住處逮人。

吳見警方上門，表情錯愕，坦承因失業心情不佳才選擇偏僻處的雜草縱火；警詢後，被依公共危險縱火罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄大寮區河堤路6處雜草今天上午2小時內莫名起火，消防員灌救後滅火。記者石秀華／翻攝

高市大寮區河堤路三段今天上午9時3分起，2小時內發生6處雜草莫名起火燃燒，警方調閱監視影像查出是吳姓男子涉案。記者石秀華／翻攝

高雄大寮區河堤路6處雜草今天上午2小時內莫名起火，消防員灌救後滅火。記者石秀華／翻攝

高市大寮區河堤路三段今天上午9時3分起，2小時內發生6處雜草莫名起火燃燒，警方調閱監視影像查出是吳姓男子涉案。記者石秀華／翻攝