「姿勢改變 疼痛惡化」 六旬男受傷內出血緊急轉診救回一命

彰化縣葉姓勞工遭金屬桿擊中，大腿劇烈疼痛、腹部不適，身體表面僅左眉擦傷，他被送醫急救，躺在病床上還好，起來要上洗手間卻腹部劇痛難耐，醫師研判可能體內深層出血或內臟挫傷，開給止痛藥物、打點滴，立刻轉診醫學中心救治。

員榮急診醫師王業亨今表示，62歲葉姓男子在工地被滑落金屬桿擊中，到院時生命徵象穩定、脈搏110次／分，意識清楚，但劇痛使他感到難受，初步身體檢查顯示左眉有表淺撕裂傷，腹部輕微壓痛，雙大腿觸痛明顯，但無骨折異常活動或骨擦音。

葉姓患者平躺時疼痛不明顯，一站起來要去上廁所，疼痛明顯加劇，員榮急診團隊先給止痛處置並安排抽血、X光與電腦斷層檢查，四肢與頭部影像未見明顯骨折線，但CTA（電腦斷層血管攝影）影像顯示疑似腸系膜出血。

王業亨指出，平躺時，腹腔內血液分布較為平均，對局部組織與神經的壓迫相對較小，疼痛症狀不顯著，一但站起或走路，受重力影響，腹腔內出血會向下沉積，增加對周邊組織與神經的壓力，同時牽拉如腸系膜等富含神經的組織，才加劇疼痛；起身與活動時腹部肌肉收縮、腹腔壓力上升，也可能進一步刺激腹膜使疼痛更明顯。

王業亨評估葉姓患者的年齡、心血管病史等高風險因素，施予輸液、止血藥物及備血兩單位紅血球，緊急轉送醫學中心接受後續處置。葉姓患者在醫學中心接受二次手術，一共住院長達四十多天才出院；今他表示，感謝王業亨醫師當時診斷精準，保住他一命。

王業亨表示，姿勢改變即疼痛惡化的表現，應高度懷疑深層出血或內臟損傷，因此遭外力撞擊後出現持續腹痛或逐漸加劇的不適，例如暈眩、冒冷汗、心跳加快等疑似內出血症狀、四肢極度疼痛、腫脹或活動受限、頭部受傷合併視線模糊、嘔吐或失去平衡，都務必盡速就醫。