駕駛人呢？他開車撞斷號誌桿「四輪朝天」竟落跑 警方查獲付出慘痛代價

嘉義市凌晨3時多驚傳離奇自撞事故。26歲劉姓男子駕車行經博東路、阿里山林業鐵路平交道時，疑因車速過快加彎道失控，整輛車猛力撞斷號誌桿後翻覆，四輪朝天倒臥鐵軌旁，現場零件四散，一片狼藉，宛如電影場景。警消獲報趕抵時，車內卻空無一人，駕駛離奇消失，引發外界一度懷疑涉及酒駕肇逃。

目擊民眾指出，事故後不久，曾見一輛自小客車駛來，將翻覆車內人員接走，行徑相當可疑。警方隨即展開「以車追人」行動，調閱沿線監視器畫面追查行蹤。經過數小時比對與搜尋，終於在當天下午於嘉義市西區一處民宅內，找到驚魂未定的劉姓男子。據了解，他當時已躲到女友住處，由女友協助接送離開事故現場。

劉男向警方供稱，當時並未飲酒，純粹因車速過快，加上彎道反應不及，才釀成翻車事故。他坦言，事故發生後因一時驚慌，加上駕駛的是父親名下車輛，害怕承擔責任，才選擇離開現場。所幸他僅受到輕微擦傷，並未就醫。

警方調查，確認劉男未涉及酒駕，也未造成人員傷亡，因此不構成公共危險罪或肇事逃逸，僅涉及後續民事賠償責任。不過，這起事故對公共設施造成不小損失。阿里山林鐵文資處表示，遭撞毀的是第15號平交道設備，毀損情形嚴重，初估修復費用52萬元，預計需1周完成修繕，目前未影響列正常行駛。此外，現場路燈也遭波及損壞，嘉義市政府將依規定向劉男求償。

警方未發現駕駛人有酒駕、毒駕情事，全案依違反道路交通管理處罰條例舉發違規，從嚴處以1000元至3000元罰鍰，吊扣駕照1至3個月。警方呼籲，民眾駕駛車輛應遵守交通規則，如發生交通事故，務必保持冷靜並留在現場處理及報警，切勿因一時慌亂而逃逸，以免觸法，得不償失。

嘉義市凌晨3時多驚傳離奇自撞事故。26歲劉姓男子駕車行經博東路、阿里山林業鐵路平交道時，疑因車速過快加彎道失控，整輛車猛力撞斷號誌桿後翻覆，四輪朝天倒臥鐵軌旁，現場零件四散，一片狼藉，警消獲報趕抵時，車內空無一人，駕駛離奇消失，引發外界一度懷疑涉及酒駕肇逃。記者魯永明／翻攝

嘉義市凌晨3時多驚傳離奇自撞事故。26歲劉姓男子駕車行經博東路、阿里山林業鐵路平交道時，疑因車速過快加彎道失控，整輛車猛力撞斷號誌桿後翻覆，四輪朝天倒臥鐵軌旁，現場零件四散，一片狼藉，警消獲報趕抵時，車內空無一人，駕駛離奇消失，引發外界一度懷疑涉及酒駕肇逃。記者魯永明／翻攝