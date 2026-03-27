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國1五楊高架車禍！國光客運司機疑身體不適 突自撞護欄

桃園電子報／ 桃園電子報

國光<a href='/search/tagging/2/客運' rel='客運' data-rel='/2/118937' class='tag'><strong>客運</strong></a>司機駕駛大客車行經<a href='/search/tagging/2/國道' rel='國道' data-rel='/2/106404' class='tag'><strong>國道</strong></a>1號<a href='/search/tagging/2/五楊高架' rel='五楊高架' data-rel='/2/109323' class='tag'><strong>五楊高架</strong></a>南向58.7公里處中壢路段時，突然自撞護欄。圖／讀者提供
國光客運司機駕駛大客車行經國道1號五楊高架南向58.7公里處中壢路段時，突然自撞護欄。圖／讀者提供

國光客運司機64歲沈姓男子今(27)日中午12時48分許，駕駛大客車行經國道1號五楊高架南向58.7公里處中壢路段時，突然自撞護欄，國道警方及消防局救護人員獲報立即到場處理，發現司機疑似是低血糖、低血壓發作，趕緊將其送醫治療。所幸當時車上沒有乘客，也未波及其他用路人。

國道警察說明，駕駛疑似身體不適沿途擦撞內側及外側護欄後停駛於外側車道，警消接獲通報立刻趕往現場瞭解，經救護人員檢視後，初步測量其身體狀況為低血壓、低血糖，事故車輛於下午13時32分許排除至外側路肩等待拖吊作業。經警方對司機實施酒測檢查，酒測值為0，有關詳細肇事原因，尚待進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，千萬不要疲勞駕駛，若有身體不適應立即停靠路肩，可撥打1968或利用高速公路「1968 APP警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案求援，警方會立即到場協助。

司機疑似是低血糖、低血壓發作，沿途擦撞內側及外側護欄後停駛於外側車道。圖／讀者提供
司機疑似是低血糖、低血壓發作，沿途擦撞內側及外側護欄後停駛於外側車道。圖／讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：國光客運國1五楊高架自撞護欄 疑司機身體不適釀禍

交通安全 五楊高架 國道 客運

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