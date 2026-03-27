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民眾嚇壞…嘉市民宅工地驚傳爆炸聲 2工人疑觸高壓電釀燒燙傷送醫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市區上午11時23分近中午驚傳工安事故！位於民權路與共和路口一處民宅工地施工過程中疑似不慎觸及高壓電線，瞬間引發爆炸意外，造成2名板模工人不同程度燒燙傷，緊急送醫治療，現場一度傳出爆裂聲響，讓附近民眾驚魂未定。

消防局表示，接獲報案後，立即派遣救護人車趕赴現場處理。抵達時確認為施工意外，初步研判工人在作業過程中，疑似敲擊到高壓電線，導致電力短路並引發爆炸。強烈電弧瞬間釋放熱能，造成現場2名工人遭灼傷。

傷者分別為65歲男性與35歲男性，皆為現場施工的板模工。年長工人全身約5%的二度燒燙傷，傷勢集中於上半身；另一名年輕工人則有約12%的燒燙傷，傷勢較為嚴重。救護人員第一時間以生理食鹽水為傷口降溫、清洗，並進行包紮止血等緊急處置後，隨即將2人分送嘉義基督教醫院進一步治療。

突如其來的爆炸聲響也讓附近住戶嚇了一跳，不少民眾聞聲外出查看，所幸火勢並未擴大延燒，事故迅速獲得控制，未再造成其他人員傷亡。由於屬於工地施工期間發生的工安事故，相關單位已同步通報勞動部職安署介入調查，將釐清現場施工流程與安全措施是否符合規範，以及高壓電線防護是否完善。

消防局也再次提醒，工地作業環境潛藏多重風險，尤其涉及電力設施時，更應落實安全距離與防護措施，施工人員須依標準作業程序操作，避免因一時疏忽釀成重大傷害。

嘉義市區上午11時23分驚傳工安事故！位於民權路與共和路口一處民宅工地，施工過程中疑似不慎觸及高壓電線，瞬間引發爆炸意外，造成2名板模工人不同程度燒燙傷，緊急送醫治療，現場一度傳出爆裂聲響，讓附近民眾驚魂未定。記者魯永明／翻攝
嘉義市區上午11時23分驚傳工安事故！位於民權路與共和路口一處民宅工地，施工過程中疑似不慎觸及高壓電線，瞬間引發爆炸意外，造成2名板模工人不同程度燒燙傷，緊急送醫治療，現場一度傳出爆裂聲響，讓附近民眾驚魂未定。記者魯永明／翻攝

救護人員 施工 生理食鹽水 工地

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