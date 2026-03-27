民眾嚇壞…嘉市民宅工地驚傳爆炸聲 2工人疑觸高壓電釀燒燙傷送醫

嘉義市區上午11時23分近中午驚傳工安事故！位於民權路與共和路口一處民宅工地，施工過程中疑似不慎觸及高壓電線，瞬間引發爆炸意外，造成2名板模工人不同程度燒燙傷，緊急送醫治療，現場一度傳出爆裂聲響，讓附近民眾驚魂未定。

消防局表示，接獲報案後，立即派遣救護人車趕赴現場處理。抵達時確認為施工意外，初步研判工人在作業過程中，疑似敲擊到高壓電線，導致電力短路並引發爆炸。強烈電弧瞬間釋放熱能，造成現場2名工人遭灼傷。

傷者分別為65歲男性與35歲男性，皆為現場施工的板模工。年長工人全身約5%的二度燒燙傷，傷勢集中於上半身；另一名年輕工人則有約12%的燒燙傷，傷勢較為嚴重。救護人員第一時間以生理食鹽水為傷口降溫、清洗，並進行包紮止血等緊急處置後，隨即將2人分送嘉義基督教醫院進一步治療。

突如其來的爆炸聲響也讓附近住戶嚇了一跳，不少民眾聞聲外出查看，所幸火勢並未擴大延燒，事故迅速獲得控制，未再造成其他人員傷亡。由於屬於工地施工期間發生的工安事故，相關單位已同步通報勞動部職安署介入調查，將釐清現場施工流程與安全措施是否符合規範，以及高壓電線防護是否完善。

消防局也再次提醒，工地作業環境潛藏多重風險，尤其涉及電力設施時，更應落實安全距離與防護措施，施工人員須依標準作業程序操作，避免因一時疏忽釀成重大傷害。