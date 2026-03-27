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目擊輕軌擊落機車女騎士 高雄外送員PO影片證明沒摸魚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄輕軌今午行經高雄軟體科技園區時，擦撞急停路口的機車女騎士，阻礙交通，致園區內車輛無法通行，一名外送員將行車記錄器畫面PO網，證明巧遇輕軌事故，致送貨行程受阻，自己工作認真沒摸魚，有網友貼影片回應，指女騎士已落跑。

網路社群Threads有網友貼文，今天中午外送期間，巧遇輕軌擊落阿姨並受困在高雄軟體園區內，期間想盡辦法，但因沒有其他替代道路，未能及時脫離軟體園區，特此上傳本影片證明本人工作認真無上班摸魚、亂跑、中午尖峰時段棄同事於不顧之情事。

當時也在現場的網友回應，「神奇演算法，我在你後面，下車問輕軌駕駛員，他說要處理一陣子，迴轉後發現是死路，又轉回來，阿婆在路人協助下機車牽起來，直接烙跑」。有網友笑女騎士「她是沒睡醒？還是剛睡醒？」、「馬路三寶害了你和輕軌」。

轄區前鎮警分局指出，警方到場時雙方已離去，該起事故目前尚未接獲報案，待高捷捷運公司報案後，依規定受理並調查女騎士身分，通知到案說明。

高雄輕軌今午行經高雄軟體科技園區時，擦撞急停路口的機車女騎士。記者石秀華／翻攝
高雄輕軌今午行經高雄軟體科技園區時，擦撞急停路口的機車女騎士。記者石秀華／翻攝

高雄輕軌今午行經高雄軟體科技園區時，擦撞急停路口的機車女騎士。記者石秀華／翻攝
高雄輕軌今午行經高雄軟體科技園區時，擦撞急停路口的機車女騎士。記者石秀華／翻攝

機車 替代道路 高雄輕軌 外送員

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