影／蘆洲辣媽搬家遭竊金鍊急報警 監視器揪出搬家工人追回20萬

新北市1名IG超過2萬人追蹤的少婦日前在蘆洲搬家，過程中發現遺失2兩重金項鍊與2萬元現金焦急報案，3名搬家工人起初均否認，後來警方調閱監視器戳破其中1人謊言，他才承認偷錢存入銀行、金鍊藏在草叢。

少婦指稱透過臉書廣告預約搬家公司，19日來了3名工人協助搬運，過程中意外發現臥室內的珠寶盒中紅包袋遺失，內有1條2兩重金項鍊、現金2萬多，損失超過20萬元，因工人均否認於是報警處理。

員警到場後陸續搜車、搜身再將3名工人帶回派出所，同時調閱被害人家中客廳、社區大樓監視器，後來發現其中1名36歲蘇姓工人曾獨自進入主臥約2分鐘，亦曾出現在社區外巷弄，蹲下將紅包袋塞進柵欄式水溝蓋扔棄。

蘇男百口莫辯坦承行竊，供稱搬家過程藉口要去吃早餐，趁隙將竊得現金存入銀行、金項鍊藏在草叢打算事後再拿去變賣。後來他帶員警到花圃取回金鍊、領出贓款歸還給被害人，警詢後被依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

被害人雖然追回遭竊財物但仍感到忿忿不平，將此案分享到社群，她說事後向搬家公司通報此案，對方僅回稱「蘇姓工人是第一天上班，對他的狀況並不清楚。」但她認為工人是由搬家公司派遣，應負監督之責。有網友留言提醒，根據民法第188條，受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。建議保存報案記錄相關證據。

新北市蘆洲日前有民眾請搬家公司搬家，工人卻趁隙偷走客戶家中金項鍊和現金，價值超過20萬元。被害人事後在社群分享此案過程。圖／翻攝threads

蘇姓搬家工人被客戶家中客廳監視器拍到，曾獨自進入主臥約2分鐘，事後被警方查出他就是這時竊取金項鍊和現金。圖／翻攝threads

新北市蘆洲日前有民眾請搬家公司搬家，工人卻趁隙偷走客戶家中金項鍊和現金，價值超過20萬元，金鍊藏在社區前花圃草叢，後來被警方查出。記者林昭彰／翻攝