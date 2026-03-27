影／高雄大寮區河堤路2小時內6處雜草莫名起火 燒毀1車及暸望台

高市大寮區河堤路三段今天上午從9時3分起，2小時內發生6處雜草莫名起火燃燒，消防員疲於奔命，其中一處導致一輛報廢車燃燒毀損，1處瞭望台遭波及，所幸無人受傷；警方到場採證，將釐清是否有人為縱火的可能。

高市消防局指出，今天上午9時3分許接獲通報，指位於大寮區的河堤路三段沿路發生雜草火警案，消防局出動人車救援，隨後又分別在9時30分、10時2分、10時4分、10時47分及11時2分陸續接獲5件雜草火警。

消防員滅了一處雜草，又趕往另處灌救，疲於奔命，其中一處火警造成停放在附近的一輛報廢車被燒毀，另有一處瞭望台受波及，所幸火勢6處雜草火警皆順利撲滅，無人受傷受困。

轄區林園警分局獲報，鑑識人員到場採證，將擴大調閱附近監視器，釐清是否有人為縱火的可能性，並由火調科調查火災發生的原因。

高雄大寮區河堤路6處雜草今天上午2小時內莫名起火，消防員灌救後滅火。記者石秀華／翻攝

高雄大寮區河堤路6處雜草今天上午2小時內莫名起火，消防員灌救後滅火。記者石秀華／翻攝

高雄大寮區河堤路6處雜草今天上午2小時內莫名起火，消防員灌救後滅火。記者石秀華／翻攝

高雄大寮區河堤路6處雜草今天上午2小時內莫名起火，消防員灌救後滅火。記者石秀華／翻攝