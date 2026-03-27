西濱快北上186公里槽車撞貨車翻覆 有機廢水溢出1傷送醫

李姓司機今駕駛槽車沿台61（西濱快速道路）北上，在186公里（芳苑鄉）與大貨車發生碰撞，槽車翻覆倒向對向車道，警消趕到處理，把李姓司機送醫急救，幸無生命危險，大貨車張姓司機沒受傷未送醫。車禍原因由警方釐清。

據了解，槽車裝載有機廢水，由李男（45歲）駕駛北上，上午約11點45分在台61線186公里處與張男（57歲）發生碰撞，槽車側倒向對向（南下）車道，廢水滲出。李男自行脫困，彰化縣消防局據報出動1輛消防車、2輛救護車、6名消防人員救援，到達後初步檢傷，李男頭部紅腫、意識清楚，經妥善處置後將他送到彰濱秀傳醫院，張男沒受傷。

槽車壓在分隔島倒向對向快車道，大貨車打滑180度轉彎，車頭逆向朝南，占用北上兩個車道。這場車禍同時造成北上、南下交通受阻，尤其北上車道僅剩路肩可通行。警方通知吊車到場處理事故，預計下午3點後可望全線暢通。

西濱快速道路（台61）北上186公里處發生槽車與大貨車碰撞，槽車翻覆。圖／民眾提供