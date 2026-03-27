快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

貨車勾電纜扯斷電桿砸死教師 中華電信股長也遭起訴

中央社／ 嘉義市27日電

嘉義縣張姓國小代理教師113年7月間騎機車行經縣道，遭曳引車勾到垂下電纜並扯斷電桿砸中身亡；嘉檢偵結，認為中華電信也有肇責，一併起訴嘉義處股長及肇事者2人。

據嘉義地檢署起訴書，戴姓男子駕駛營業貨運曳引車，於民國113年7月31日近中午行經義竹鄉172縣道4.7公里處，因勾到道路上方下垂電纜線，瞬間巨大拉扯力道，造成對向電線桿應聲斷裂，砸中擔任國小代理教師的機車騎士張姓男子，張男送醫急救傷重不治。

嘉檢表示，事故現場電纜線因同年月24日颱風凱米過境後垂落，且與地面垂直間隔不足規定的4.7公尺，足以影響行車安全。

嘉檢指出，戴男否認犯行並辯稱，當時路況是先上坡、再下坡，下坡時才看見垂落電線，因距離太短無法及時反應。

嘉檢表示，經鑑定結果，戴男駕駛營業貨運曳引車經事故地點，未申請臨時通行證，且其所載運貨物已超寬、超高，加上道路雖有坡道，但當時視野開闊、視距良好，並非未能及時注意到垂落電線而採取必要安全措施。

嘉檢指出，事故現場垂落電纜線的管理單位為中華電信嘉義營運處客戶網路中心，都會編製巡勘計畫表定期巡勘，並有不定期巡勘，中心凃姓股長本應注意風災後派員巡視轄區電纜線是否垂落，對於事故地點下垂電纜線，竟疏於注意而肇事，也須承擔部分肇事責任。

曳引車 機車騎士 代理教師 中華電信

延伸閱讀

桃園觀音外送員尷尬卡路中 員警「加油」解圍

影／高雄聯結車載鋼骨橫向上路 網炸鍋批：移動神主牌

群毆後將人丟包急診室…死者母說情「賠償誠意十足」 改判8年

花蓮巡邏車撞死婦人 肇責各半 家屬不滿

相關新聞

男子闖入白沙屯媽祖網路電視台總部百年古厝 騷擾女移工引關注

「粉紅超跑」朝聖聚落白沙屯庄，昨上午8點多，有1名男子突然闖入知名的自發性組織白沙屯媽祖網路電視台總部古厝，在庭院整理花草的外籍女看護發現後，男子還上前搭訕、觸摸女移工臉頰，之後大搖大擺離開，詭異行徑引發關注。

影／蘆洲辣媽搬家遭竊金鍊急報警 監視器揪出搬家工人追回20萬

新北市1名IG超過2萬人追蹤的少婦日前在蘆洲搬家，過程中發現遺失2兩重金項鍊與2萬元現金焦急報案，3名搬家工人起初均否認，後來警方調閱監視器戳破其中1人謊言，他才承認偷錢存入銀行、金鍊藏在草叢。

目擊輕軌擊落機車女騎士 高雄外送員PO影片證明沒摸魚

高雄輕軌今午行經高雄軟體科技園區時，擦撞急停路口的機車女騎士，阻礙交通，致園區內車輛無法通行，一名外送員將行車記錄器畫面PO網，證明巧遇輕軌事故，致送貨行程受阻，自己工作認真沒摸魚，有網友貼影片回應，指女騎士已落跑。

中壢高齡翁失聯12小時 家屬心急報案

員警逐步掌握老翁可能動線，歷經近12小時搜尋，最終於晚間19時許在延平路發現老翁身影。圖：讀者提供 桃園市中壢區一名83歲陳姓老翁日前於清晨獨自外出後失聯，因老翁患有失智症且沒有攜帶手機，家屬擔心其安危，向中壢警分局報案。警方於上午7時30分許獲報後不敢大意，立即擴大調閱監視器畫面，並同步調派線上警力沿線搜尋，發現老翁均沿主要幹道步行移動，行蹤反覆，增加查找困難。經持續追蹤與比對影像，員警逐步掌握老翁可能動線，歷經近12小時搜尋，最終於晚間19時許在延平路發現老翁身影，所幸其身體無恙，讓家屬終於能放下心中大石。

影／高雄大寮區河堤路2小時內6處雜草莫名起火 燒毀1車及暸望台

高市大寮區河堤路三段今天上午從9時3分起，2小時內發生6處雜草莫名起火燃燒，消防員疲於奔命，其中一處導致一輛報廢車燃燒毀損，1處瞭望台遭波及，所幸無人受傷；警方到場採證，將釐清是否有人為縱火的可能。

西濱快北上186公里槽車撞貨車翻覆 有機廢水溢出1傷送醫

李姓司機今駕駛槽車沿台61（西濱快速道路）北上，在186公里（芳苑鄉）與大貨車發生碰撞，槽車翻覆倒向對向車道，警消趕到處理，把李姓司機送醫急救，幸無生命危險，大貨車張姓司機沒受傷未送醫。車禍原因由警方釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。