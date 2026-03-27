員警逐步掌握老翁可能動線，歷經近12小時搜尋，最終於晚間19時許在延平路發現老翁身影。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名83歲陳姓老翁日前於清晨獨自外出後失聯，因老翁患有失智症且沒有攜帶手機，家屬擔心其安危，向中壢警分局報案。警方於上午7時30分許獲報後不敢大意，立即擴大調閱監視器畫面，並同步調派線上警力沿線搜尋，發現老翁均沿主要幹道步行移動，行蹤反覆，增加查找困難。經持續追蹤與比對影像，員警逐步掌握老翁可能動線，歷經近12小時搜尋，最終於晚間19時許在延平路發現老翁身影，所幸其身體無恙，讓家屬終於能放下心中大石。

經警方檢視老翁身體狀況，僅因天冷及緊張而顫抖，所幸並無受傷。圖：讀者提供

中福派出所表示，日前接獲老翁家屬報案，稱患有失智症的父親清晨獨自外出後就沒有回家，而且沒有帶手機，十分擔心他的安危，便請求警方協助找人並通報失蹤人口。在警方積極調閱監視器、通報線上警力協尋，終於在晚間尋獲老翁。警員黃威皓、鍾雅琳立即上前關懷並通知家屬到場，經檢視老翁身體狀況，僅因天冷及緊張而顫抖，所幸並無受傷。家屬趕抵現場後，對警方鍥而不捨的積極作為深表感謝，隨後由員警陪同辦理失蹤人口撤尋手續。

中壢分局長林鼎泰提醒，家中如有年長者或失智症患者，除多加關懷注意外出動向外，並建議可配戴記載基本資料之卡片，防走失手環或定位裝置，亦可至分局偵查隊辦理指紋捺印建檔，以利即時掌握行蹤、即時協助返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢高齡翁失聯12小時 家屬心急報案