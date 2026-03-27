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男子闖入白沙屯媽祖網路電視台總部百年古厝 騷擾女移工引關注

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

粉紅超跑」朝聖聚落白沙屯庄，昨上午8點多，有1名男子突然闖入知名的自發性組織白沙屯媽祖網路電視台總部古厝，在庭院整理花草的外籍女看護發現後，男子還上前搭訕、觸摸女移工臉頰，之後大搖大擺離開，詭異行徑引發關注。

白沙屯媽祖網路電視台創辦人、「白沙屯古早厝」屋主駱調彬說，古厝與目前運作的白沙屯媽祖網路電視台總部緊鄰，同屬於一部份，該名男子突然出現在百年古厝，當時該名戴著鴨舌帽的男子，見到庭院內僅有外籍女看護獨自在整理花草，竟趁其不備偷偷溜進屋內。

男子在屋內徘徊約2分鐘後走出，之後主動向看護搭訕並不斷靠近，該男還伸手觸碰女看護的左臉，突如其來的舉動讓女看護當場驚嚇跳開，之後男子還拿走6瓶飲料離開現場。

被騷擾的女看護阿蒂說，因擔心該名男子可能傷害她也不敢大叫，「很害怕、嚇死了！」駱調彬則說，不報警，只希望大家到白沙屯來能尊重當地居民的生活及隱私；他說，該男年約60多歲，身上背著、提著兩大包物品，搭訕過程中自曝由台北搭車至通霄，提醒附近居民提高警覺，以防萬一。

警方獲悉後也呼籲，民眾若發現可疑人士，應立即通報，以維護自身及社區安全。

陌生男子昨早闖入白沙屯媽祖網路電視台總部古厝，還伸手對外籍女看護騷擾，詭異行徑引發關注。圖／駱調彬提供
陌生男子昨早闖入白沙屯媽祖網路電視台總部古厝，還伸手對外籍女看護騷擾，詭異行徑引發關注。圖／駱調彬提供

粉紅超跑 看護 白沙屯

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