影／他在北市酒店徹夜喝酒 心存僥倖開車回新竹...自撞四輪朝天

台北市中山區今天凌晨發生酒駕翻車意外，33歲王姓男子在酒店徹夜飲酒，心存僥倖駕駛價值破650萬元的賓士車返回新竹，不料才開沒多久，行經松江路時，不慎擦撞路邊停放的工程車，強大撞擊力釀賓士車當場翻覆、四輪朝天，警方到場酒測，王男酒測值高達每公升0.8毫克，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

中山分局長春路派出所今天凌晨3時31分接獲報案，稱松江路發生翻車事故，警方趕抵發現，一輛黑色賓士車橫躺在馬路中央，車頭嚴重損毀、零件散落一地，駕駛王男自行爬出車外，身體無大礙。

警方調查，王男26日晚間特別北上前往中山區一間高檔酒店消費，喝到今天凌晨3時許結束，王男自認沒酒意，才心存僥倖開車回新竹休息。

王男事後向警方抱怨說，原本預計是今天要在新竹談業務，因貪圖方便才酒駕，只是他酒測值超標，不僅被移送法辦，愛車還因此被吊扣牌照、當場移置保管。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子今天凌晨酒駕，擦撞路邊停放的工程車，賓士車整輛翻覆倒在路中央。記者翁至成／翻攝

王姓男子今天凌晨酒駕，擦撞路邊停放的工程車，賓士車整輛翻覆倒在路中央。記者翁至成／翻攝

王姓男子今天凌晨酒駕，擦撞路邊停放的工程車，賓士車整輛翻覆倒在路中央。記者翁至成／翻攝