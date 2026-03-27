聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中4車撞一團 擦撞失控再衝向待轉區...女騎士險遭車輪輾過
台中市西區今上午發生多車事故，陳姓女子駕駛1輛Mini Cooper右轉時和柯姓女機車騎士擦撞，輛車又衝向前方的待轉區再碰撞3輛機車，事故造成3人受傷，其中柯倒地時險些遭車輪輾過，所幸送醫無生命危險，警方已調閱監視器釐清案發原因。
台中第一分局今上午8點多獲報，西區忠明南路、博館路有車禍，經查，陳女開車經路口時打方向燈要右轉，在其右後方的柯姓女騎士直行要通過，2車先是擦撞後柯女連人帶車倒地，還差點被陳女的前車輪輾到。
陳女擦撞後疑似緊張失控，整輛車再向前衝到機車待轉區，碰撞到停等的3輛機車，事故一共造成柯女等3人受傷。
警方查，現場駕駛人均無酒駕，現已調閱監視器釐清肇事原因、責任歸屬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。