影／台中4車撞一團 擦撞失控再衝向待轉區...女騎士險遭車輪輾過

台中市西區今上午發生多車事故，陳姓女子駕駛1輛Mini Cooper右轉時和柯姓女機車騎士擦撞，輛車又衝向前方的待轉區再碰撞3輛機車，事故造成3人受傷，其中柯倒地時險些遭車輪輾過，所幸送醫無生命危險，警方已調閱監視器釐清案發原因。

台中第一分局今上午8點多獲報，西區忠明南路、博館路有車禍，經查，陳女開車經路口時打方向燈要右轉，在其右後方的柯姓女騎士直行要通過，2車先是擦撞後柯女連人帶車倒地，還差點被陳女的前車輪輾到。

陳女擦撞後疑似緊張失控，整輛車再向前衝到機車待轉區，碰撞到停等的3輛機車，事故一共造成柯女等3人受傷。

警方查，現場駕駛人均無酒駕，現已調閱監視器釐清肇事原因、責任歸屬。