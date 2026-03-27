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南投夜半惡臭來源現形 環保局「天眼」監控逮偷燒黑手

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市區最近夜間頻頻飄散刺鼻「燒塑膠味」，嚴重影響居民生活品質。環保局循線追查，透過架設監視設備埋伏蒐證，當場查獲2名男子在山區農地非法燃燒廢棉布，依違反廢棄物清理法移送法辦，最高可處5年徒刑、併科1500萬元罰金。

南投縣環保局表示，近期陸續接獲民眾反映，南投市文化路、文化南路一帶夜間常瀰漫疑似塑膠燃燒的惡臭味，「窗戶一開就聞到，連睡覺都被臭醒」、「味道刺鼻到喉嚨不舒服，小孩一直咳」，居民抱怨不斷，懷疑有人偷燒廢棄物。

稽查人員依陳情時段與範圍展開巡查，23日晚間再度接獲通報後，擴大搜尋至市區外圍山區，巡至嶺興路附近時，遠處發現低窪農地有火光，趕赴現場後發現燃燒廢棉布痕跡，但未見行為人。環保局研判該地疑為多日反覆燃燒地點，為避免打草驚蛇，隔日於出入口及高處架設監視設備即時監控。

監視系統於24日下午5時許偵測到現場冒出濃煙，稽查人員隨即趕抵，當場查獲2名男子正在燃燒大量廢棉布，濃煙直竄並伴隨惡臭，立即制止並蒐證。環保局指出，兩人未依規定取得廢棄物清除及處理許可，已涉及違反廢棄物清理法第41條及第46條第4款規定，依法移送南投分局偵辦。

環保局長李易書表示，露天燃燒廢棄物不僅造成空氣汙染，也危害民眾健康，甚至可能引發火災，呼籲民眾切勿心存僥倖。若查獲一般露天燃燒行為，將依空氣汙染防制法裁處10萬元以下罰鍰；若涉及事業廢棄物且情節重大，將移送司法機關，最高可處5年有期徒刑並併科高額罰金。

環保局強調，未來將持續加強夜間與偏遠地區巡查，並運用科技設備提升查緝效率，防堵非法燃燒行為再度發生。

稽查人員查獲2名男子在南投市山區農地焚燒廢棉布。圖／南投縣環保局提供
稽查人員查獲2名男子在南投市山區農地焚燒廢棉布。圖／南投縣環保局提供

環保局架設監視設備埋伏蒐證，成功掌握行為人燃燒廢棄物過程，當場查獲2人違規。圖／南投縣環保局提供
環保局架設監視設備埋伏蒐證，成功掌握行為人燃燒廢棄物過程，當場查獲2人違規。圖／南投縣環保局提供

南投市區夜間頻傳刺鼻異味，環保局循線追查，在嶺興路山區農地查獲非法燃燒廢棉布情形。圖／南投縣環保局提供
南投市區夜間頻傳刺鼻異味，環保局循線追查，在嶺興路山區農地查獲非法燃燒廢棉布情形。圖／南投縣環保局提供

廢棄物 環保局 南投

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