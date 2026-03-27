影／高雄聯結車載鋼骨橫向上路 網炸鍋批：移動神主牌

高市一輛聯結車將鋼骨橫擺後方開上路，被他車拍下PO網，聯結車在馬路上「橫材入灶」的誇張畫面引起網友炸鍋，有網友批「不注意就橫掃千軍」；內行網友則指「凸出來地方也沒綁紅布條警示」；警方指，若查證違規，最高可處1萬8000元罰鍰。

有網友在臉書社團「仁武人大小事」貼出高雄市一輛聯結車載運鋼條橫向上路的畫面，指該輛聯結車太誇張了，移動式神主牌；畫面引起網友熱議。

有網友直指，駕駛行為「罰不怕、要能扣牌才會有警示作用」；有網友驚訝指出，「這掃下去一整排欸」、「這太誇張了，一不注意就橫掃千軍了」、「根本就是要出來收紅單的」。

有內行網友指，「這需要前導車跟後戒備車」、「凸出來地方也沒綁個布條警示」、「這特殊鋼材需要申請路權，必須要特定時間行駛，因為超出長寬高規定而且必須要有戒護車在後方警戒」。

轄區仁武警分局指出，對於網傳高雄市大社區和平路一段，大型車輛載運鋼骨材料橫向行駛道路，疑似違規行為目前未獲相關報案。

警方指出，經初步檢視網友所貼的照片，車輛裝載貨物時，其寬度不得超過車身，若確有特殊需要載運不可分拆的整體物品，需依照道路交通安全規則第80條至82條規定，向公路監理機關申請臨時通行證。

警方表示，將依車號通知汽車所有人到案釐清及申請臨時通行證情形。若違規行為屬實，依道路交通管理處罰條例」第29條規定，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

高雄市一輛聯結車將鋼骨橫擺後開上路，被他車拍下PO網。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事

高雄市一輛聯結車將鋼骨橫擺後開上路，被他車拍下PO網。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事