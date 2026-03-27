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桃園男開車停路中打瞌睡？警敲車窗驚醒後吐真相

桃園電子報／ 桃園電子報

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自小客車於綠燈亮起後仍停滯於車道，後方車輛多次鳴按喇叭示意，該車仍未移動。圖：讀者提供

桃園市交通警察大隊直屬中隊於25日下午14時許，執行巡邏勤務行經桃園區大興西路與文中路口時，發現對向車道一輛自小客車於綠燈亮起後仍停滯於車道，後方車輛多次鳴按喇叭示意，該車仍未移動。員警見狀隨即主動上前查看，發現該名駕駛在駕駛座上陷入昏睡，經員警多次拍打車窗後，駕駛才驚醒並搖下車窗配合檢查。該名駕駛於搖下車窗後，隨即向員警坦承確實有飲酒行為。現場員警測得其酒測值達0.65mg/L，已超過法定標準，警方當場依公共危險罪嫌將該名駕駛移送桃園地檢署偵辦。

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員警多次拍打車窗後，駕駛才驚醒並搖下車窗配合檢查。圖：讀者提供

交大表示，根據現行道路交通管理處罰條例規定，酒後駕駛自小客車除面臨3萬元以上12萬以下罰鍰外，並將吊扣駕駛執照一至二年；若酒測值達0.25mg/L以上，更觸犯刑法公共危險罪，最高可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。此外，警方將依規定當場移置保管該部車輛，並吊扣駕駛執照1至2年。

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駕駛於搖下車窗後，隨即向員警坦承確實有飲酒行為，現場員警測得其酒測值達0.65mg/L，已超過法定標準。圖：讀者提供

交大說，酒後駕車將嚴重影響駕駛人的判斷力與生理反應，該案駕駛在繁忙路口車道中昏睡，已對其他用路人的生命財產安全造成威脅。

交大隊長林東星呼籲，警方將持續強化酒駕取締能量，針對易肇事路段與時段加強攔查。請民眾務必嚴守「開車不喝酒」的規定，飲酒後應善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，切勿心存僥倖，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男開車停路中打瞌睡？警敲車窗驚醒後吐真相

交大

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