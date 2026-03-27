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桃園觀音外送員尷尬卡路中 員警「加油」解圍

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市觀音區一名50歲王姓男子騎車外送途中因機車耗盡燃油，受困於偏僻路段。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名50歲王姓男子，昨(26)日晚間22時許騎車外送途中因機車耗盡燃油，受困於偏僻路段，大園警分局獲報後秉持「為民服務不打烊」的精神，協助前往加油站代購油品，及時化解王男的危機，讓他能夠平安返家。

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新坡派出所員警協助前往加油站代購油品，及時化解王男的危機，讓他能夠平安返家。圖：讀者提供

新坡派出所表示，昨晚22時許接獲外送員報案稱，在觀音區新富路一段車輛故障急需協助，員警獲報立即到場關心。王男向警方表示，當時正在執行外送任務，由於對附近地形路況較不熟悉，加上當時正下著雨視線不佳，在奔波途中並未察覺油表燈已亮起，待送完餐點準備返家時，機車突然熄火且無法再次啟動，在四周昏暗、人煙稀少，且鄰近加油站皆已休息的情況下，只能報警請求協助。

員警得知後秉持為民服務的精神，先請王男在路旁等候，隨後便拿著空寶特瓶，前往尚有營業的加油站代為購買汽油，幫助王男順利將機車發動。王男激動地表示，若非員警及時伸出援手，在這樣的冷雨夜裡，真不知道要推車推到什麼時候，非常感謝警方的熱心幫忙。

大園分局也特別提醒用路人，出門前應先檢查車輛油量、胎壓及燈號是否正常。行經偏遠路段或遇視線不良的天候，更應隨時注意儀表板資訊；若不幸發生突發狀況，應將車輛移至路邊安全處並開啟警示燈，再行撥打110請求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園觀音外送員尷尬卡路中 員警「加油」解圍

加油站 外送員 機車

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