快訊

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

政治不難，說謊就好？英國推「反欺騙立法工程」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生 其他駕駛傻眼閃避

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市車流量很大的仁二路與愛三路口，24日下午5點多下班尖峰時段，一輛大型遊覽車逆向轉彎，還在路中央倒車再大迴轉，當時路口很多汽機車駕駛都傻眼，險象環生，大家紛紛閃避。警方說，疑路況不熟違規行駛。

讀者反映指出，他的行車記錄器畫面錄下24日下午5點多，正值下班尖峰，仁二路往愛三路的方向，車流排得長長一串，但沒想到前方車陣中，突然出現一輛大遊覽車逆向行駛。

讀者說，這輛遊覽車未依標誌行駛，不顧交通規則，大喇喇地逆向往前開，接著在路口中央停下來，開始強行倒車，整輛大車就這樣橫在路中間，擋住所有去路。

讀者表示，由於當時車流量非常大，路過的汽機車駕駛看到這一幕都嚇壞，面對遊覽車突然擋道，機車騎士與轎車只能驚險地從遊覽車兩側鑽縫隙經過，只要一個不小心，就可能發生嚴重擦撞。

忠二路派出所長羅軒偉說，有關網傳一輛大客車於仁二、愛三路口違規迴轉，分局尚未接獲相關報案，經查駕駛疑似對於道路不熟，以致在禁止左轉路段迴車，所幸未造成任何交通事故。

第一分局分局長温基興提醒，基隆市仁愛區地狹人稠市區道路多單行道，且多有熱門景點如海洋廣場、廟口夜市、慶安宮、奠濟宮、城隍廟、仁愛市場、東岸商場、獅球嶺炮台及國門廣場等，大客車駕駛出行前，應多查詢相關道路資訊，避免違規誤闖。

基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供
基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供

基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供
基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供

基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供
基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供

遊覽車

延伸閱讀

花蓮巡邏車撞死婦人 肇責各半 家屬不滿

改善道安 闖紅燈累犯需講習 違者最重吊照

盼撕掉行人地獄標籤！闖紅燈累犯需上矯正講習 未出席者罰1800元、吊扣駕照

台中超誇張停車法「轎車停路中央閃燈」 警依車牌開罰

相關新聞

影／高雄聯結車載鋼骨橫向上路 網炸鍋批：移動神主牌

高市一輛聯結車將鋼骨橫擺後方開上路，被他車拍下PO網，聯結車在馬路上「橫材入灶」的誇張畫面引起網友炸鍋，有網友批「不注意就橫掃千軍」；內行網友則指「凸出來地方也沒綁紅布條警示」；警方指，若查證違規，最高可處1萬8000元罰鍰。

影／台中4車撞一團 擦撞失控再衝向待轉區...女騎士險遭車輪輾過

台中市西區今上午發生多車事故，陳姓女子駕駛1輛Mini Cooper右轉時和柯姓女機車騎士擦撞，輛車又衝向前方的待轉區再碰撞3輛機車，事故造成3人受傷，其中柯倒地時險些遭車輪輾過，所幸送醫無生命危險，警方已調閱監視器釐清案發原因。

南投夜半惡臭來源現形 環保局「天眼」監控逮偷燒黑手

南投市區最近夜間頻頻飄散刺鼻「燒塑膠味」，嚴重影響居民生活品質。環保局循線追查，透過架設監視設備埋伏蒐證，當場查獲2名男子在山區農地非法燃燒廢棉布，依違反廢棄物清理法移送法辦，最高可處5年徒刑、併科1500萬元罰金。

影／基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生 其他駕駛傻眼閃避

基隆市車流量很大的仁二路與愛三路口，24日下午5點多下班尖峰時段，一輛大型遊覽車逆向轉彎，還在路中央倒車再大迴轉，當時路口很多汽機車駕駛都傻眼，險象環生，大家紛紛閃避。警方說，疑路況不熟違規行駛。

高雄某國小行政人員丟6萬壓歲錢 沮喪一天接警電話喜極而泣

高雄某國小行政人員張姓女子23日上午9時騎機車上班，途經高市二聖路，不慎掉落6萬餘元，張渾然未覺，到校後才發現，沿路找未果，因現金是過年領的壓歲錢，讓她心情低落整日，幸晚間周姓女子拾金不昧送交警方，讓張女接到警方電話喜極而泣。

國道1號北上車禍 林口B出口前車流消化中

國道一號北上桃園至林口前路段今早6時30分左右發生小貨車撞大貨車事故，導致林口B出口前回堵嚴重，車龍綿延超過3公里，警方與消防趕抵，狀況在7時排除，車流上在消化中。天雨視線不佳，警方請用路人多留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。