影／基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生 其他駕駛傻眼閃避

基隆市車流量很大的仁二路與愛三路口，24日下午5點多下班尖峰時段，一輛大型遊覽車逆向轉彎，還在路中央倒車再大迴轉，當時路口很多汽機車駕駛都傻眼，險象環生，大家紛紛閃避。警方說，疑路況不熟違規行駛。

讀者反映指出，他的行車記錄器畫面錄下24日下午5點多，正值下班尖峰，仁二路往愛三路的方向，車流排得長長一串，但沒想到前方車陣中，突然出現一輛大遊覽車逆向行駛。

讀者說，這輛遊覽車未依標誌行駛，不顧交通規則，大喇喇地逆向往前開，接著在路口中央停下來，開始強行倒車，整輛大車就這樣橫在路中間，擋住所有去路。

讀者表示，由於當時車流量非常大，路過的汽機車駕駛看到這一幕都嚇壞，面對遊覽車突然擋道，機車騎士與轎車只能驚險地從遊覽車兩側鑽縫隙經過，只要一個不小心，就可能發生嚴重擦撞。

忠二路派出所長羅軒偉說，有關網傳一輛大客車於仁二、愛三路口違規迴轉，分局尚未接獲相關報案，經查駕駛疑似對於道路不熟，以致在禁止左轉路段迴車，所幸未造成任何交通事故。

第一分局分局長温基興提醒，基隆市仁愛區地狹人稠市區道路多單行道，且多有熱門景點如海洋廣場、廟口夜市、慶安宮、奠濟宮、城隍廟、仁愛市場、東岸商場、獅球嶺炮台及國門廣場等，大客車駕駛出行前，應多查詢相關道路資訊，避免違規誤闖。

基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供

基隆鬧區遊覽車逆向大迴轉險象環生，其他駕駛傻眼閃避。圖／讀者提供