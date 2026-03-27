高雄某國小行政人員丟6萬壓歲錢 沮喪一天接警電話喜極而泣

高雄某國小行政人員張姓女子23日上午9時騎機車上班，途經高市二聖路，不慎掉落6萬餘元，張渾然未覺，到校後才發現，沿路找未果，因現金是過年領的壓歲錢，讓她心情低落整日，幸晚間周姓女子拾金不昧送交警方，讓張女接到警方電話喜極而泣。

鳳山警分局指出，在某國小擔任行政人員的張姓女子（39歲），23日上午9時許騎機車上班，行經前鎮區二聖路段時，不慎遺失隨身攜帶的6萬餘元現金，到校後才發現。

張女當下心急如焚，沿路來回找尋仍遍尋不著，心情焦急又沮喪，下班返家和家人哭訴。

當晚7時許，一名周姓女子到新甲派出所，將拾獲的張女6萬餘元現金送交警方，周女指，當天早上9時20分拾獲現金，因當下不知當事人是誰，又趕著上班，於是晚間下班後，才送到派出所。

警方調閱監視器，以車追人，逐一比對經過車輛，後查出遺失財物的機車騎士是張女，當晚8時去電通知張女，張女接到警方電話，當場喜極而泣，找回壓歲錢，放下心中大石，對警方及周女表達由衷感謝。

高雄市張姓女子騎機車遺失6萬餘元壓歲錢，被周姓女子拾獲送交警方，讓張喜極而泣認領。記者石秀華／翻攝