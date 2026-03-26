台東太麻里民宅火警 紙箱助燃火勢猛竄、百萬名車嚴重燒毀

台東縣太麻里鄉利里武街一棟3樓民宅，今天傍晚6時20分驚傳火警，火勢自1樓竄出，由於騎樓堆放大量紙箱，火勢迅速蔓延並波及隔壁騎樓，現場濃煙密布、火光沖天，場面一度相當驚險，連停放在起火點旁的百萬名車也來不及移出，遭烈焰波及，嚴重燒毀損。

警消獲報後趕抵現場，立即布線搶救，經過一番灌救才成功控制火勢，避免進一步擴大延燒。附近居民表示，當時聞到濃煙味外出查看，發現1樓已全面燃燒，火勢相當猛烈，鄰里紛紛拿出滅火器及水管協助滅火，但因火勢過大，仍難以控制，只能緊急通報消防隊。

消防局指出，起火建物為3層樓RC構造獨棟住宅，起火點位於1樓客廳，燃燒時伴隨大量黑煙竄出。初步研判，騎樓堆置的可燃物加速火勢擴散，是造成火勢迅速蔓延的重要因素之一。

火警發生時，52歲男性屋主曾嘗試自行滅火，不慎遭火焰灼傷，右手出現2度燒傷，面積約3%，經救護人員現場初步處置後，由救護車送往市區台東馬偕紀念醫院治療，目前意識清楚，生命徵象穩定。

整起火警造成1樓嚴重燒毀，並波及鄰宅騎樓及車輛，實際起火原因仍待火調人員進一步釐清。消防局也呼籲，民眾切勿在騎樓或室內堆放大量易燃物品，以免一旦起火，助長火勢擴大，增加搶救困難與人員傷亡風險。

台東縣太麻里鄉利里武街一棟3樓民宅，今天傍晚6時20分驚傳火警，火勢自1樓竄出，警消獲報後趕抵現場，立即佈線搶救。圖／台東縣消防局提供