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澎湖騎士受困貨車底 吊車路過即時救援
澎湖縣道202線馬公東衛段今天下午發生一起汽機車事故，呂姓機車騎士受困貨車車底，幸有民間吊車路過協助吊起車輛，警消即時救出並送醫，肇事原因仍待調查釐清。
澎湖縣消防局表示，今天下午2時36分許接獲民眾報案，指馬公市東衛里縣道202線「副食品供應站」前岔路口發生汽機車事故，機車騎士受困車底，情況緊急，請求派員救助。
消防局獲報後，立即派遣馬公分隊出動救護車及器材車共2車5人，由小隊長董明遠率隊前往搶救。勤務人員抵達現場發現，一輛自小貨車與機車發生碰撞，41歲呂姓機車騎士受困車底，隨即展開救援。
警消救援期間，剛好一輛民間吊車經過，駕駛人主動停車協助，即時將事故車輛吊起。警消在15分鐘內將人救出，騎士身體多處擦傷、意識清楚，消防人員隨即進行傷口清洗及初步處置後，送往衛生福利部澎湖醫院治療。
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