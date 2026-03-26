澎湖騎士受困貨車底 吊車路過即時救援

台中大里區1名11歲的國小六年級少年，近日被人發現騎乘無牌照的微型電動二輪車，屢屢在路上「壓車迴轉」引起路人側目。昨被人貼出他在大里區德芳南路、國光路二段路口的一段不當騎乘影片，警方循線找到他，因男童未滿14歲，因此對他和其監護人開出訪談、約制通知書，予以告誡和約制，同時告知將可依相關法規開罰。

2026-03-26 14:53