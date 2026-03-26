台中超誇張停車法「轎車停路中央閃燈」 警依車牌開罰

台中市有位女市民昨天下午5時30分，駕車經過太平區樹孝路79號附近時，為了購物竟直接將車違規停放在道路中間，有人把此誇張的一幕貼上網，當地太平警分局後來直接以車牌依違反「道路交通管理處罰條例」第56條1項5款製單舉發，最高可處1200元整罰鍰。

影片貼上網後，引來許多人留言批評，有人說「這條路很常有這種人出現」、「樹孝路日常」、「太誇張了啦」、「停路中間確實太秀了」、「在路上騎車開車好痛苦」、「太扯」。

也有人談論時指出，因為當地道路正施工，該名婦人是取巧把車停在施工三角錐前。因為開著BMW大車，又逕自把車停在路中間，因此引人側目。

警方說，樹孝路沿線上、下班時段車流量大，加上目前有道路施工工程，民眾行經該路段務必遵守交通規則，切勿因貪圖便利而違規，警分局將持續加強該路段執法取締勤務，以維護用路人安全。

有人談論時指出，因為當地道路正施工，該名婦人是取巧把車停在施工三角錐前。圖／民眾提供