八德分隊今日上午於國內衛浴龍頭「和成欣業股份有限公司」舉行火災搶救實兵演練。圖：消防局提供

桃園市消防局第一大隊八德分隊今(26)日上午於國內衛浴龍頭「和成欣業股份有限公司」舉行火災搶救實兵演練，此次演習特別針對廠內「高溫機具」及「複雜通風管線」等危險因子進行災害模擬演練，旨在強化消防單位在極端環境下執行火場搶救及緊急應變，並整合鄰近各單位人力與裝備器材，以發揮整體性、持續性之救災能量。

此次演習模擬工廠倉庫發生火災，大量濃煙竄出，廠方立即啟動自衛消防編組。圖：消防局提供

此次演習模擬工廠倉庫發生火災，大量濃煙竄出，廠方立即啟動自衛消防編組，滅火班嘗試初期滅火無效後撤退，並回報一名員工OHCA、一名員工受困；消防單位抵達後，考量廠內製成設備複雜，穿著完整防護裝備進入以利人員安全；面對寬廣易迷失的格局中使用導光索建立安全動線，並針對廠內相互連通的風管，指揮官派遣專人監控延燒風險，注意火勢透過通風管線向鄰近區域延燒。

搶演過程中，指揮官特別調度「消防機器人」進入高風險區域進行防護射水，高效壓制火勢避免延燒至鄰近廠房；以及消防員在搜救昏迷員工時，使用「多功能搬運扁帶」迅速將受困者帶出火場，該裝備體積小、可收納於口袋，操作極為便利，在狹窄且視線不佳的倉儲區中，協助消防員快速固定並拖帶患者，顯著提升搬運效率，成功為傷患爭取救命時間。

八德分隊長李昀浩表示，今日除了模擬消防員在特殊環境救災所面臨的危害外，並透過與和成工廠自衛消防消防編組建立良好的救災默契，在平時把最壞的情況想進去、把最難的器材練到熟，面對真正的災難來臨時，能夠守住市民的財產與弟兄的安全，特別感謝大家的參與，讓演習圓滿結束。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德消防前進工廠演練 攜手自衛消防編組強化救災默契