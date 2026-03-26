騎車屢在路上「壓車迴轉」！警查出駕駛是僅11歲小六生

台中大里區1名11歲的國小六年級少年，近日被人發現騎乘無牌照的微型電動二輪車，屢屢在路上「壓車迴轉」引起路人側目。昨被人貼出他在大里區德芳南路、國光路二段路口的一段不當騎乘影片，警方循線找到他，因男童未滿14歲，因此對他和其監護人開出訪談、約制通知書，予以告誡和約制，同時告知將可依相關法規開罰。

男童違規騎車的畫面被貼出後，許多網友留言「他才國小六年級，都沒去上課，每天騎著這台沒牌車，嗶整路，害人摔車，父母親還覺得自己的小孩沒錯，怪罪別人」、「之前遇過 沿路逼車 按喇叭…你看他，他還會對你罵髒話、比中指…」、還有人好心的說「這位弟弟如果有看到這篇文請聯絡我，你很有騎車天賦，但在路上這樣騎很危險」。

警方說，如未滿14歲之人有駕駛微型電動二輪車的行為，可依道路交通管理處罰條例第72條之2第1項規定，處600元以上1千2百元以下罰鍰。未依規定領用牌照部分，可依同條例第71條之1第1項第1款規定，處1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。

不過警方也說，因至今未接獲民眾報案或檢舉，且不是在路上當場被員警攔查，所以是否可舉發將進一步研議。不過已經開出訪談、約制通知書，對男童及監護人進行告誡和約制。警方呼籲民眾駕駛車輛均需依照相關法規始得上路，以維護其他用路人安全。

警方查獲這名11歲的國小六年級少年和他的微型電動二輪車。圖／民眾提供

台中大里區1名11歲的國小六年級少年屢在路上騎著無牌照的微型電動二輪車「壓車迴轉」。圖／取自Threads柏霆