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騎車屢在路上「壓車迴轉」！警查出駕駛是僅11歲小六生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中大里區1名11歲的國小六年級少年，近日被人發現騎乘無牌照的微型電動二輪車，屢屢在路上「壓車迴轉」引起路人側目。昨被人貼出他在大里區德芳南路、國光路二段路口的一段不當騎乘影片，警方循線找到他，因男童未滿14歲，因此對他和其監護人開出訪談、約制通知書，予以告誡和約制，同時告知將可依相關法規開罰。

男童違規騎車的畫面被貼出後，許多網友留言「他才國小六年級，都沒去上課，每天騎著這台沒牌車，嗶整路，害人摔車，父母親還覺得自己的小孩沒錯，怪罪別人」、「之前遇過 沿路逼車 按喇叭…你看他，他還會對你罵髒話、比中指…」、還有人好心的說「這位弟弟如果有看到這篇文請聯絡我，你很有騎車天賦，但在路上這樣騎很危險」。

警方說，如未滿14歲之人有駕駛微型電動二輪車的行為，可依道路交通管理處罰條例第72條之2第1項規定，處600元以上1千2百元以下罰鍰。未依規定領用牌照部分，可依同條例第71條之1第1項第1款規定，處1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。

不過警方也說，因至今未接獲民眾報案或檢舉，且不是在路上當場被員警攔查，所以是否可舉發將進一步研議。不過已經開出訪談、約制通知書，對男童及監護人進行告誡和約制。警方呼籲民眾駕駛車輛均需依照相關法規始得上路，以維護其他用路人安全。

警方查獲這名11歲的國小六年級少年和他的微型電動二輪車。圖／民眾提供
警方查獲這名11歲的國小六年級少年和他的微型電動二輪車。圖／民眾提供

台中大里區1名11歲的國小六年級少年屢在路上騎著無牌照的微型電動二輪車「壓車迴轉」。圖／取自Threads柏霆
台中大里區1名11歲的國小六年級少年屢在路上騎著無牌照的微型電動二輪車「壓車迴轉」。圖／取自Threads柏霆

台中大里區1名11歲的國小六年級少年屢在路上騎著無牌照的微型電動二輪車呼嘯而過。圖／取自Threads林綠茶
台中大里區1名11歲的國小六年級少年屢在路上騎著無牌照的微型電動二輪車呼嘯而過。圖／取自Threads林綠茶

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