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警巡邏車飆速近百公里撞死老婦 「肇責各半」家屬喊不公無法接受

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名翟姓員警去年9月駕巡邏車執勤時，撞上77歲鍾姓婦人騎乘的機車致其傷重不治。肇責鑑定覆議結果近日出爐，雙方各占一半，死者家屬痛批警車時速達97公里，嚴重超速才是肇事主因；警方回應，已對涉案員警做出行政處分，過失致死部分由檢方偵辦，體諒家屬失親悲痛，若有疑義仍可再向民間學術機構申請事故判定。

36歲的翟姓員警去年9月17日清晨5時42分，駕駛警車載一名女警共同執行巡邏勤務，沿中央路由北往南行駛，行經果菜市場前撞上騎機車由東往西方向的77歲鍾姓婦人，鍾婦連人帶車噴飛，卡在路旁計程車底全身多處骨折，被救出時已無呼吸心跳，搶救不治。

行車事故鑑定委員會覆議結果近日出爐，警車當時車速達97公里，而該路段限速50公里，警車嚴重超速，且通過閃黃燈路口未減速並注意車前狀況；鍾姓婦人行經閃紅燈路口，未禮讓幹道車先行，雙方肇責各占50%。

家屬指出，監視器畫面顯示鍾姓婦人當時在路中間的分隔島停等近10秒，確認兩輛車通過後才起步，若非警車嚴重超速，鍾婦絕對有足夠時間通過；判定肇事各半，保險公司賠償金減半，扣除強制險後，警方僅需負擔25萬元，這種判決讓人命顯得微不足道，難以接受。

家屬也批評，事發後警方態度冷漠，對整件事沒有一句真心實意的抱歉和認錯，治喪期間翟姓員警僅現身一次，讓家屬感到二次傷害，已委託律師透過司法爭取權益。

花蓮警分局回應，當時主動向監理機關申請肇事鑑定，也曾主動申請調解，但家屬未出席，警方也尊重。後來家屬對肇責鑑定有異議，聲請覆議，近日覆議結果仍維持肇責各半，若家屬仍有疑義，可再循民間學術機構申請事故判定。

警方表示，已對涉案員警進行行政處分，過失致死部分也移請檢方偵辦，體諒家屬心情，也會尊重司法最後的判決結果。

花蓮一輛警車去年9月在中央路撞死騎機車的鍾姓老婦，肇責判決雙方各半，家屬稱無法接受。資料照片、民眾提供
花蓮一輛警車去年9月在中央路撞死騎機車的鍾姓老婦，肇責判決雙方各半，家屬稱無法接受。資料照片、民眾提供

花蓮一輛警車去年9月在中央路撞死騎機車的鍾姓老婦，肇責判決雙方各半，家屬稱無法接受。資料照片、警方提供
花蓮一輛警車去年9月在中央路撞死騎機車的鍾姓老婦，肇責判決雙方各半，家屬稱無法接受。資料照片、警方提供

花蓮一輛警車去年9月在中央路撞死騎機車的鍾姓老婦，肇責判決雙方各半，家屬稱無法接受。資料照片、警方提供
花蓮一輛警車去年9月在中央路撞死騎機車的鍾姓老婦，肇責判決雙方各半，家屬稱無法接受。資料照片、警方提供

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