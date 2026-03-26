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影／驚險一瞬間！台南曳引車右轉擦撞腳踏車 婦人命大逃死劫
台南市安南區安和路四段與台江大道一段口昨發生一起車禍，60歲黃姓男子駕駛曳引車右轉時，與同向騎腳踏車的73歲鄭姓婦人擦撞，腳踏車遭輾壓全毀，所幸鄭婦無生命危險，然而，驚險畫面曝光，令觀者直呼鄭婦命大，警方說，雙方酒測值均為0，肇事原因仍待釐清。
台南市警三分局交通組組長陳錫賢說，昨下午2時26分許據報，安南區安和路與台江大道發生一起A2交通事故，立即派員到場處理。
經了解，60歲黃姓男子駕駛曳引車，沿安和路四段由南往北行駛，右轉時與同向騎乘腳踏車，疑做資源回收的73歲鄭姓婦人發生碰撞，造成婦人倒地受傷，隨即被送醫救治，沒有生命危險。警方現場實施酒測，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
警方也呼籲，大型車轉彎時應注意周遭車況，並禮讓直行車，機車及自行車騎士勿與大型車並行，且注意內輪差，共同維護用路人安全。
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