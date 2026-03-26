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影／驚險一瞬間！台南曳引車右轉擦撞腳踏車 婦人命大逃死劫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區安和路四段與台江大道一段口昨發生一起車禍，60歲黃姓男子駕駛曳引車右轉時，與同向騎腳踏車的73歲鄭姓婦人擦撞，腳踏車遭輾壓全毀，所幸鄭婦無生命危險，然而，驚險畫面曝光，令觀者直呼鄭婦命大，警方說，雙方酒測值均為0，肇事原因仍待釐清。

台南市警三分局交通組組長陳錫賢說，昨下午2時26分許據報，安南區安和路與台江大道發生一起A2交通事故，立即派員到場處理。

經了解，60歲黃姓男子駕駛曳引車，沿安和路四段由南往北行駛，右轉時與同向騎乘腳踏車，疑做資源回收的73歲鄭姓婦人發生碰撞，造成婦人倒地受傷，隨即被送醫救治，沒有生命危險。警方現場實施酒測，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方也呼籲，大型車轉彎時應注意周遭車況，並禮讓直行車，機車及自行車騎士勿與大型車並行，且注意內輪差，共同維護用路人安全。

台南市安南區安和路四段與台江大道一段口昨下午發生一起曳引車與腳踏車交通事故。圖／讀者提供
台南市安南區安和路四段與台江大道一段口昨下午發生一起曳引車與腳踏車交通事故。圖／讀者提供

車禍現場可見曳引車右前輪輾壓腳踏車全毀，腳踏車上回收紙箱則散落一地。圖／讀者提供
車禍現場可見曳引車右前輪輾壓腳踏車全毀，腳踏車上回收紙箱則散落一地。圖／讀者提供

腳踏車 交通事故 曳引車 車禍 台南 騎士

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