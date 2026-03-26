影／驚險一瞬間！台南曳引車右轉擦撞腳踏車 婦人命大逃死劫

桃園市平鎮區一名86歲詹姓老婦昨(25)日下午獨自前往龍潭敏盛醫院看診，返家途中在計程車上言詞反覆，一下說要回家，一下又說要找兒子、去掃墓，司機載著她在龍潭地區繞行多時，甚至依其指定地址前往尋找，仍遍尋不著家屬，最終無奈向平鎮警分局求助。之後員警在老婦隨身物品中發現湧峯里里長嚴偉英的電話號碼，與對方聯繫之下才得知，老婦的獨子已於上周離世，研判老婦因失智症發作，才會嚷嚷著要找兒子。

2026-03-26 14:03