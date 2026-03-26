員警在老婦隨身物品中發現湧峯里里長嚴偉英的電話號碼，與對方聯繫之下才得知，老婦的獨子已於上周離世。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名86歲詹姓老婦昨(25)日下午獨自前往龍潭敏盛醫院看診，返家途中在計程車上言詞反覆，一下說要回家，一下又說要找兒子、去掃墓，司機載著她在龍潭地區繞行多時，甚至依其指定地址前往尋找，仍遍尋不著家屬，最終無奈向平鎮警分局求助。之後員警在老婦隨身物品中發現湧峯里里長嚴偉英的電話號碼，與對方聯繫之下才得知，老婦的獨子已於上周離世，研判老婦因失智症發作，才會嚷嚷著要找兒子。見老婦因思念愛子而聲淚俱下，里長相當不忍，並向警方透露，日前已協助老婦申請居家服務員照護，目前正待審核中。

員警後續隨即護送老婦前往里長家中。圖：讀者提供

平鎮派出所副所長劉峻瑋表示，家住平鎮區山仔頂老婦，昨日下午在龍潭敏盛醫院搭乘計程車後，途中言詞反覆，先稱已看完診要回家，隨後又改口要找兒子、去掃墓。司機載著老婦在龍潭地區繞行多時，甚至依其指定地址前往尋找，仍遍尋不著家屬，最終無奈報警請求協助。

警員林偉傑及沈宇威接獲報案後，隨即著手查證身分，發現老婦人雖設籍於平鎮區湧峯市場附近，然而該址目前已無人居住，且經系統比對，老婦人名下亦無任何家屬資料。正當員警一籌莫展時，卻在她的隨身物品中發現一張寫有電話號碼的紙條，撥打後確認對方為湧峯里里長嚴偉英。

警方進一步提到，員警後續隨即護送老婦前往里長家中。老婦一見到里長，頓時情緒激動、淚如雨下，不斷哀求里長帶她回家。嚴偉英向警方說明，老婦患有失智症，唯一的獨子不幸於上周辭世，膝下無子嗣，如今孑然一身，處境令人鼻酸。嚴偉英推測老婦是因過度思念剛過世的兒子，才會在失智狀態下獨自出走，口中反覆念著「找兒子、去掃墓」。

嚴偉英不忍其遭遇，平日便時常登門探視，並已協助老婦申請居家服務員照護，目前正待審核。所幸此次有熱心司機即時通報、警方迅速介入，才讓這名孤苦的老婦免於流落街頭。警方也呼籲民眾，若發現獨居長者或疑似失智者獨自徘徊，請即撥打110通報，以保障其人身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：鼻酸！平鎮失智婦迷路哭喊「要找兒子」 里長不忍吐真相：剛離世