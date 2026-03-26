告別沉重攜行袋 台南特搜隊裝備全面升級「硬殼裝備個人行李箱」

台南市消防局針對特種搜救隊個人裝備攜帶方式再升級，自去年底到今年3月間購置28吋客製化硬殼裝備行李箱共200組，全面取代傳統單肩背負或手提的軟式裝備攜行袋，消防員說，出勤時需攜帶裝備總重量往往高達20-30公斤，現在終於可以告別沉重攜行袋。

消防局指出，此次配發的硬殼裝備行李箱，有3大優點：

1.人因設計，大幅降低職業傷害： 行李箱配備多段式可調拉桿與360度避震萬向輪，將過去「背負、提拉」的施力模式轉換為「平推、滑行」。重量由地面支撐，有效將人員的體力消耗降至最低，預防長期的職業性腰背傷害。

2.硬殼防護，裝備收納系統化： 堅固的箱體結構能有效保護內部精密的個人防護裝備免受擠壓損壞。結合箱內的系統化分隔設計，人員抵達災區集結後能以最快速度定位並著裝，縮短黃金救援時間。

3.靈活機動，適應多元救災集結： 無論是跨縣市支援、搭乘高鐵或專機進行國際人道救援，規格化的行李箱皆能提供更安全、平穩的移動體驗，並大幅提升後勤裝備堆疊與機動運輸的效率。

消防局指出，特搜隊出勤時需攜帶防護頭盔、救助衣帽鞋及各式破壞或繩索裝備，總重量往往高達20-30公斤。過去使用傳統軟式攜行袋，在長時間單肩背負或手提、搬運的過程中，極易對搜救人員的脊椎、肩膀與腰部造成沉重壓迫，增加肌肉骨骼勞損等職業傷害風險。

消防局長楊宗林說，該局關注救災第一線人員的實務需求，這次裝備攜行方式的變革，結合現代化裝備與人因工程理念，打造更安全、更具效能救災團隊的重要一步。

台南市消防局自去年底到今年3月間購置28吋客製化硬殼裝備行李箱共200組，全面取代傳統單肩背負或手提的軟式裝備攜行袋。圖／讀者提供