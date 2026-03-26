大貨車疑內輪差視線死角 撞直行女騎士頭破 現場留大灘血 送醫不治

台中市許姓男子是貨運公司司機，今天上午開車要回位於西屯區環中路二段的營業所時，疑右轉內輪差死角，未注意到直行的機車，貨車碰撞機車後，郭姓女騎士被撞上倒地，頭部受創，救護車到場時，郭女頭部重創，現場留下大灘血跡，稍早送醫急救後，已宣告不治，全案將依過失致死罪偵辦。

警方調查，許姓男子（48歲）今天上午9時許，駕駛大貨車要回西屯區環中路二段的公司營業所，當時騎機車的郭姓女子（21歲）與許車同行向，許男右轉時，疑因內輪差視線死角，未注意到直行的郭女。

雙方發生碰撞後，郭女頭部受創，救護車到場時，郭女已無生命跡象，今天下午1時許，醫院宣告不治。警方酒測，許男無酒精濃度，郭女酒精濃度待查。

許男辯稱，右轉時沒有看到郭女的機車，初判是轉彎車未禮讓直行車，與內輪差的視線死角釀禍，詳細的肇事原因待查，因郭女已宣告不治，全案將依過失致死罪方向偵辦。

台中市許姓貨車司機今天要回西屯區營業所時，右轉與騎機車郭姓女騎士碰撞，郭女傷重不治。記者陳宏睿／翻攝