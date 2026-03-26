春節找不到人…馬祖北竿男子離奇失蹤 月餘後成冰冷遺體

寧靜的連江縣北竿鄉驚傳命案。一名王姓男子失聯1個多月後，警方於昨日下午在蝴蝶谷草叢中發現其遺體，現場已由警方封鎖採證，並報請連江地檢署相驗，死因仍待進一步釐清。

據了解，王男居住於塘岐村，平日生活單純，今年農曆春節期間，村長林建中多次通知其領取春節贈酒，卻始終無法聯繫上人，察覺有異後向警方報案協尋。警方隨即展開搜索行動，歷經多日未果，直到昨日午後3時許，於塘岐通往橋仔的懷道樓下方、蝴蝶谷一帶草叢中發現遺體，確認為失聯的王姓男子。

警方指出，遺體發現時已明顯死亡一段時間，現場環境偏僻，初步未排除意外或他殺可能，相關跡證已全面蒐集，並由檢警持續釐清案情。連江地檢署也表示，本案因偵辦中，待釐清案情後再發布相關訊息；地方人士聞訊震驚，盼儘速查明真相。

北竿鄉一名王姓男子失聯1個多月後，警方於昨日下午在蝴蝶谷草叢中發現其遺體，現場已由警方封鎖採證，並報請連江地檢署相驗，死因仍待進一步釐清。圖／摘自馬祖日報

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