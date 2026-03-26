影／國5爆驚險警匪追逐！越南逃逸移工拒檢棄車 跨越分隔島狂奔落網

國5宜蘭段出現驚心動魄的警匪追捕！國道警察第九大隊執行路檢時，攔查一輛未繫安全帶的銀色小貨車，不料駕駛與乘客竟棄車分頭逃竄，其中一名乘客甚至不顧危險翻越中央分隔島橫跨車道，引發路過駕駛驚呼。警方隨後壓制駕駛，查證身分是逾期居留的越南籍移工，移送專勤隊收容。

事發在25日下午5時許，正值下班車流尖峰時段。國九大隊在國5南向41.5公里、宜蘭入口匝道執行取締勤務時，員警發現一輛銀色小貨車駕駛未依規定繫安全帶，隨即示意靠邊停車受檢；未料車輛停妥後，駕駛與副駕駛座乘客竟同時推開車門，分頭往不同方向狂奔「跑給警察追」。

目擊民眾在社群平台發文直呼「好驚險！」當時正準備上國道的駕駛紛紛目睹驚險一幕，警方喝斥「不要跑」，立即展開強力追捕。

41歲的越南籍黎姓駕駛往匝道下方逃逸，最後因體力不支被員警制伏壓制；另一名乘客則採取極端危險的方式，冒險跨越車道並翻越中央分隔島，往北向宜蘭出口方向狂奔失蹤，過程險象環生，所幸未造成追撞事故。

警方調查，落網的41歲黎姓男子為越南籍人士（1985年生），於2023年8月持觀光簽證入境台灣，隨即逾期居留並失聯至今，黎男在偵訊後已依規定移至移民署宜蘭專勤隊收容；至於另一名逃逸的乘客，警方初步研判同樣為越南籍逃逸移工，目前已掌握相關身分，全力追緝中。

國道警方呼籲，駕駛人遇警攔查應配合受檢，切勿於車流密集的國道上棄車逃逸，此舉不僅觸法，更嚴重威脅自身與其他用路人的生命安全。

駕駛未繫安全帶，遭攔查時卻下車狂奔。圖／警方提供

國九大隊執行國5路檢時，攔查一輛未繫安全帶的銀色小貨車，不料駕駛與乘客竟棄車分頭逃竄，其中一名乘客甚至不顧危險翻越中央分隔島橫跨車道，讓用路人看傻了，直呼驚險。圖／警方提供