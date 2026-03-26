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台中大貨車要右轉進公司...疑內輪差沒看到 21歲女騎士遭撞急救中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子是貨運公司司機，今天上午開車要回位於西屯區環中路二段的營業所時，疑右轉內輪差死角，未注意到直行的機車，貨車碰撞機車後，郭姓女騎士被撞上倒地，頭部受創，救護車到場時，郭女已無生命跡象，目前仍在醫院急救中，全案暫時依過失傷害罪方向偵辦。

警方調查，許姓男子（48歲）今天上午9時許，駕駛大貨車要回西屯區環中路二段的公司營業所，當時騎機車的郭姓女子（21歲）與許車同行向，許男右轉時，疑因內輪差視線死角，未注意到直行的郭女，雙方發生碰撞後，郭女頭部受創，無生命跡象。

警方酒測，許男無酒精濃度，郭女酒精濃度待查，許男辯稱，右轉時沒有看到郭女的機車，初判是轉彎車未禮讓直行車，與內輪差的視線死角釀禍，詳細的肇事原因待查，郭女暫時未脫離險境，目前依過失傷害罪方向偵辦。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>許姓貨車司機今天要回西屯區營業所時，右轉與騎機車郭姓女騎士碰撞，郭女仍傷重急救中。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓貨車司機今天要回西屯區營業所時，右轉與騎機車郭姓女騎士碰撞，郭女仍傷重急救中。記者陳宏睿／翻攝

台中市許姓貨車司機今天要回西屯區營業所時，右轉與騎機車郭姓女騎士碰撞，郭女仍傷重急救中。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓貨車司機今天要回西屯區營業所時，右轉與騎機車郭姓女騎士碰撞，郭女仍傷重急救中。記者陳宏睿／翻攝

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