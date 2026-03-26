桃園大溪大貨車疑煞車失靈 連環撞3車2人受傷

網路平台PO出一段影片，一輛大貨車經過桃園市大溪區路口時撞上前方轎車，接著衝向分隔島「拔山倒樹」，畫面駭人。大溪分警局今日表示，這起交通事故3月20日上午10時許發生，地點在大溪區永昌路、埔頂路一段245巷路口，大貨車疑因煞車失靈，連續撞擊前方3輛車輛，造成2人受傷送醫，所幸均無生命危險。

警方指出，大貨車駕駛人黃姓男子（37歲）當時沿永昌路往員林路方向行駛，疑似車輛煞車系統異常，未能及時減速，直接撞擊前方2輛轎車及1輛小貨車，造成多車受損，現場一度影響交通通行，有兩位駕駛人身體擦挫傷，送醫治療後無大礙。警方對相關駕駛人酒測結果均為0，初步研判為大貨車機械故障所致，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

大溪分局表示，事故發生後已立即派遣警力到場處理並實施交通疏導，迅速排除事故車輛，恢復道路通行順暢。呼籲駕駛人應定期檢查車輛性能，尤其煞車系統等關鍵安全設備；另車輛使用年限較長者，更應勤加保養與檢修，出車前務必確認車況良好。