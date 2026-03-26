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影／台南情侶電梯內吵架！男大生多看一眼遭痛毆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

有名成功大學男大生昨在社群PO文稱在台南北區租屋，昨下午準備搭電梯下樓，出門去學校，按開電梯發現林姓男子與女友在吵架又抽菸，他往內看了一眼，覺得不對勁，決定不搭乘，僅因他多看一眼，林男衝出電梯將他痛毆一頓。警方獲報後依現行犯將林男逮捕，並依傷害罪嫌送辦。

台南市警五分局開元派出所所長洪士雄說，接獲報案開元路有傷害案件，員警到場後依現行犯逮捕，訊問後依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

男大生事後將其遭遇PO社群，引發討論，不少網友回應，一人在外租屋，務必小心謹慎。男大生指沒想到自己多看一眼，對方認為挑釁，當下情緒失控衝出電梯外，大聲質問「什麼意思」，隨即動手打人。他說，在家門前不到5秒就被痛毆。

男大生表示，該大樓電梯有保全，還須用感應扣才能按壓樓層，代表對方極可能也是住戶。他也說，獨自在台南求學，面對暴力深感恐懼，也擔心遭報復，不敢再自己回家，並決定盡快搬家。

事後，男大生立刻赴醫院驗傷，並向五分局報案。經警方調閱監視器釐清經過，將林男查緝到案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南市警五分局開元派出所指出，接獲報案開元路有傷害案件，員警到場後依現行犯逮捕，訊問後依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
台南市警五分局開元派出所指出，接獲報案開元路有傷害案件，員警到場後依現行犯逮捕，訊問後依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供

租屋 成功大學 台南

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