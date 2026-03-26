嘉義慣竊專偷未拔鑰匙機車 買菸酒、衣鞋爽刷逾2萬元

嘉義劉姓男子騎腳踏車行竊，近日他在中埔鄉沿路尋找未拔鑰匙的機車下手，得手後持信用卡沿途消費，先在超商買菸、酒，隨後又去買新衣服和鞋子，短時間內盜刷超過2萬元，警方循線追查，在民雄鄉將劉男拘提到案，依竊盜及偽造文書等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方指出，劉男3月14日上午騎乘腳踏車自嘉義市進入中埔鄉中山路五段一帶，沿路物色作案目標，約11時許見機車鑰匙上掛有零錢包，趁機竊取內含信用卡及現金600元。隨後持卡購買菸酒、衣褲、鞋子及生活用品等，盜刷金額達2萬2795元，總損失達2萬3395元。

中埔警分局受理報案後，立即成立專案小組，調閱監視器並比對分析，鎖定劉男是慣竊身分，報請檢察官核發拘票，3月23日在民雄鄉將劉男拘提到案，並起獲現金及部分贓物，包括運動鞋、衣物等證物，警詢後依竊盜及偽造文書等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

中埔警分局統計，今年1月至今發生竊盜案件29件，已偵破27件，並查獲慣竊14人，提醒民眾停放車輛時應妥善保管財物，勿將貴重物品留置車上，離開時務必取下鑰匙並確認上鎖，以降低遭竊風險，警方將持續加強打擊竊盜犯罪，維護社會治安及民眾財產安全。

嘉義劉姓男子專門鎖定未上鎖機車，盜取錢包及信用卡等財務，盜刷購買衣服及鞋子等物品。圖／警方提供

嘉義劉姓男子專門鎖定未上鎖機車，盜取錢包及信用卡等財務，盜刷購買衣服及鞋子等物品。圖／警方提供

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