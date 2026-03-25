斗六市長信箱收恐嚇信 歹徒揚言4月14日衝市長室隨機砍人

雲林縣斗六市近年持續推動人行道改善工程，今卻傳出遭受恐嚇，斗六市長信箱接獲民眾留言，揚言將於4月14日下午闖入市長室隨機砍人，市公所已報警處理，市長林聖爵下午也發表聲明，嚴正譴責暴力與不理性行為，強調市政建設不會因此動搖。

市公所表示，有人於市長信箱留言「4月14日衝入市長室砍人抗議」，內容透露對人行道工程不滿，妨害店家做生意，揚言4月14日下午2時30分到市長室隨機砍人祭天，還嗆聲要林聖爵跟他聯繫，並留下苗栗縣竹南鎮的地址。警方已介入追查相關身分與動機。

斗六市公所表示，接獲信件後立即通報警方，並對相關恐嚇內容表達最嚴厲譴責，強調任何暴力威脅行為均不可接受，呼籲民眾理性表達意見，透過正式管道反映訴求。

林聖爵聲明指出，市公所自2023年起推動人行環境改善工程，施工前均秉持公開透明原則，並與地方充分溝通，施工各階段也持續說明與交流，針對不同意見均予尊重，並視實際狀況調整作法。

林聖爵強調，對於以情緒性言語進行威脅、恐嚇甚至干擾公務執行的行為，市府表達嚴正立場，絕不容許以不理性手段阻礙公共建設推動。